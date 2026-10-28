Еврокомиссия знала о разговоре лидеров Финляндии и Норвегии с путиным
Киев • УНН
Еврокомиссия знала о запланированном разговоре Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с Путиным 27 октября. ЕС заявил о дальнейшей поддержке Украины.
В Европейской комиссии заявили, что знали о запланированном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с владимиром путиным еще до звонка, состоявшегося 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает УНН.
Детали
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что разговор Стубба и Стьоре с путиным состоялся на двусторонней основе и стал продолжением встречи в Осло 20 октября.
Что здесь действительно важно - сохранять единое послание во время любых разговоров с президентом путиным
Она добавила, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину, однако россия до сих пор не продемонстрировала признаков готовности прекратить свою агрессивную войну.
Напомним
Европейская комиссия и Европейский совет готовят совместную команду высокопоставленных чиновников, которую планируется направить на следующий раунд переговоров о мире в Украине, который ожидается в Абу-Даби в начале ноября.