Еврокомиссия знала о разговоре лидеров Финляндии и Норвегии с путиным

$45.600.0650.850.10
ukenru
18:10 • 11368 просмотра
Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев
16:56 • 10864 просмотра
В Олешках разминируют маршруты для эвакуации гражданских
Эксклюзив
15:20 • 29750 просмотра
Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето
28 октября, 12:00 • 37764 просмотра
ЕС готовит команду для мирных переговоров в Абу-Даби - СМИ
28 октября, 10:28 • 31705 просмотра
Бюджет-2027 прошел первое чтение в ВР - что учтено и что дальше
Эксклюзив
28 октября, 08:35 • 52951 просмотра
Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов
28 октября, 07:20 • 33651 просмотра
В Олешках уже 30 часов действует режим тишины без единого инцидента - Лубинец
Эксклюзив
28 октября, 06:45 • 49405 просмотра
Дело о медицинской халатности затягивают: стоит ли потерпевшим обращаться в Европейский суд по правам человекаPhoto
Эксклюзив
28 октября, 06:30 • 40566 просмотра
Ахиллесова пята «Искандеров»: почему Силы обороны атакуют каучуковые заводыPhoto
28 октября, 05:58 • 22545 просмотра
Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине и анонсировал встречу с Зеленским и путинымVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.5м/с
77%
758мм
Популярные новости
Украина может вернуться к режиму светомаскировки из-за новых российских дронов - Флеш28 октября, 11:56 • 13842 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день28 октября, 12:10 • 32145 просмотра
"Реал" извинился перед Китаем за шутку Мбаппе28 октября, 13:23 • 20820 просмотра
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы28 октября, 13:32 • 24579 просмотра
Зеленский назвал возможную дату трехсторонних переговоров с россией14:22 • 17506 просмотра
публикации
Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев18:10 • 11357 просмотра
Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето
Эксклюзив
15:20 • 29742 просмотра
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы28 октября, 13:32 • 24636 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день28 октября, 12:10 • 32202 просмотра
Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов
Эксклюзив
28 октября, 08:35 • 52944 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мао Цзэдун
Мелания Трамп
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Усик спародировал празднование Роналду на фоне футболки Месси PhotoVideo18:17 • 3694 просмотра
Apple представила MacBook Pro с сенсорным OLED-экраномPhoto17:51 • 3748 просмотра
Мбаппе отменяют в Китае — форварда удалили из симулятора eFootball, а в стране сжигают футболки француза Video17:35 • 4936 просмотра
"Реал" извинился перед Китаем за шутку Мбаппе28 октября, 13:23 • 20861 просмотра
Реакция на Мбаппе в Китае побудила к предупреждению знаменитостей28 октября, 06:33 • 40389 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
Северный поток
Северный поток — 2
Instagram

Еврокомиссия знала о разговоре лидеров Финляндии и Норвегии с путиным

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Еврокомиссия знала о запланированном разговоре Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с Путиным 27 октября. ЕС заявил о дальнейшей поддержке Украины.

Еврокомиссия знала о разговоре лидеров Финляндии и Норвегии с путиным

В Европейской комиссии заявили, что знали о запланированном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с владимиром путиным еще до звонка, состоявшегося 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает УНН.

Детали

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что разговор Стубба и Стьоре с путиным состоялся на двусторонней основе и стал продолжением встречи в Осло 20 октября.

Что здесь действительно важно - сохранять единое послание во время любых разговоров с президентом путиным

- отметила Пиньо.

Она добавила, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину, однако россия до сих пор не продемонстрировала признаков готовности прекратить свою агрессивную войну.

Напомним

Европейская комиссия и Европейский совет готовят совместную команду высокопоставленных чиновников, которую планируется направить на следующий раунд переговоров о мире в Украине, который ожидается в Абу-Даби в начале ноября.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Йонас Гар Стере
Александр Стабб
Европейская комиссия
Европейский совет
Осло
Абу-Даби
Европейский Союз
Финляндия
Норвегия
Украина