Еврокомиссия знала о разговоре лидеров Финляндии и Норвегии с путиным

В Европейской комиссии заявили, что знали о запланированном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с владимиром путиным еще до звонка, состоявшегося 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает УНН.

Детали

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что разговор Стубба и Стьоре с путиным состоялся на двусторонней основе и стал продолжением встречи в Осло 20 октября.

Что здесь действительно важно - сохранять единое послание во время любых разговоров с президентом путиным - отметила Пиньо.

Она добавила, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину, однако россия до сих пор не продемонстрировала признаков готовности прекратить свою агрессивную войну.

Напомним

Европейская комиссия и Европейский совет готовят совместную команду высокопоставленных чиновников, которую планируется направить на следующий раунд переговоров о мире в Украине, который ожидается в Абу-Даби в начале ноября.