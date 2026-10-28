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Єврокомісія знала про розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з путіним

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Єврокомісія знала про заплановану розмову Александра Стубба та Йонаса Гара Стьоре з Путіним 27 жовтня. ЄС заявив про подальшу підтримку України.

Єврокомісія знала про розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з путіним

У Європейській комісії заявили, що знали про заплановану розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з володимиром путіним ще до дзвінка, який відбувся 27 жовтня. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає УНН.

Деталі

Речниця Єврокомісії Паула Піньо зазначила, що розмова Стубба і Стьоре з путіним відбулася на двосторонній основі та стала продовженням зустрічі в Осло 20 жовтня.

Що тут справді важливо - зберігати єдине послання під час будь-яких розмов із президентом путіним

- зазначила Піньо.

Вона додала, що Євросоюз й надалі підтримуватиме Україну, але росія досі не продемонструвала ознак готовності припинити свою агресивну війну.

Нагадаємо

Європейська комісія та Європейська рада готують спільну команду високопосадовців, яку планується направити на наступний раунд переговорів про мир в Україні, який очікується в Абу-Дабі на початку листопада.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Йонас Гахр Сторе
Александр Стубб
Європейська комісія
Європейська рада
Осло
Абу-Дабі
Європейський Союз
Фінляндія
Норвегія
Україна