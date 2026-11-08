Уряд розподілив 15 млн грн допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН: куди підуть кошти

Уряд розподілив понад 15 млн грн допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень і харчоблоків у 203 прифронтових закладах освіти. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.

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За його словами, підтримка охопить школи в шести областях: Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Це допоможе покращити умови приготування їжі та організацію харчування учнів початкових класів, зокрема у громадах поблизу лінії фронту - зазначив Корецький.

Він додав, що фінансування повністю забезпечене коштом міжнародної допомоги та не потребує додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів.

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