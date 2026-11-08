У Житомирі школи переведуть на дистанційне навчання через відсутність тепла

У Житомирі низка шкіл, які залишилися без опалення через російський удар по котельні ввечері 7 листопада, перейдуть на дистанційний формат навчання. А дітей із садочків, де наразі немає опалення, тимчасово переведуть до інших закладів дошкільної освіти. Про це повідомляє Житомирська міська рада, пише УНН.

Школи, у яких немає опалення, тимчасово перейдуть на дистанційне навчання. Про це батьків повідомлять адміністрації закладів через шкільні чати. Дитячі садочки, де наразі немає опалення, тимчасово переведуть дітей до інших закладів дошкільної освіти. Про це батьків також поінформують дирекції закладів через батьківські чати - сказано в повідомленні.

Водночас міські лікарні та поліклініки продовжують працювати, лікувальний процес не переривається.

У міській раді додали, що тепловики докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу котельні та повернути тепло в будинки й заклади міста. Для цього бригади фахівців працюють у посиленому режимі.

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