Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатно

Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Однако есть и хорошие новости: своевременная диагностика позволяет выявить опасные изменения еще до появления первых симптомов. Один из основных методов такого обследования — маммография, которую в Украине можно пройти за счет государства.

В то же время у многих украинок возникают вопросы: с какого возраста нужно начинать обследование, обязательно ли проходить его ежегодно, можно ли сделать маммографию бесплатно до 45 лет и куда для этого обращаться. УНН рассказывает, кому государство оплачивает маммографию, как часто врачи рекомендуют ее проходить и что нужно сделать, чтобы не платить за услугу из собственного кармана.

Что такое маммография

Маммография — основной метод раннего выявления рака молочной железы. Именно этот диагноз чаще всего устанавливают женщинам в Украине. Когда опухоль обнаруживают на ранней стадии, лечение обычно менее сложное, а шансы на выздоровление значительно выше.

Обследование проводится на специальном аппарате — маммографе — с помощью рентгеновских лучей. Такие манипуляции проходят под контролем опытного врача-специалиста и, несмотря на слухи о вредном облучении во время диагностики, абсолютно безопасны для пациенток. Врачи-маммологи, гинекологи и онкологи подчеркивают: именно маммография позволяет увидеть аномальное развитие ткани за два года до того, как врач или сама женщина смогут обнаружить такие изменения при обследовании железы руками.

Маммография в Украине в цифрах

С начала 2026 года маммографию по Программе медицинских гарантий (ПМГ) сделали почти 349 тысяч украинок. Всего за 9 месяцев врачи провели более 351 тысячи обследований молочных желез с помощью маммографа.

Кому нужно делать маммографию

Маммографию врачи рекомендуют делать женщинам от 45 лет и старше один раз в два года. Также обследование должны регулярно проходить женщины любого возраста, у которых по результатам УЗИ или обследования руками подозревают опухоли в молочных железах. Обязательную диагностику должны пройти и те украинки, у которых близкие родственницы болеют или болели РМЖ.

"Красные флаги", которые показывают, что к врачу-маммологу нужно идти немедленно

"Красные флаги" — это симптомы, требующие от женщины немедленно обратиться к специалисту и не откладывать обследования на недели и месяцы.

К таким врачи относят:

асимметрию сосков (пупков). Также должно насторожить, если один или оба соска внезапно втянулись («провалились») или изменили внешний вид;

выделения из сосков крови или (и) гноя;

неровности и покраснение на коже груди;

уплотнение, которое женщина нащупала во время самообследования груди;

боль только в одной молочной железе;

если одна из грудей изменила форму и это не связано с кормлением ребенка.

Сколько стоит маммография

По Программе медицинских гарантий (ПМГ) это обследование — бесплатное. Но есть нюанс: пройти его за счет государства могут только женщины в возрасте от 45 лет. В то же время направление на бесплатное обследование врач может выдать более молодой женщине, если обнаружит у нее факторы риска. Но тогда диагностику будет покрывать не ПМГ "Маммография", а пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Также отметим, что воспользоваться правом бесплатно обследовать молочные железы с помощью маммографа женщина может один раз в два года. Пациенткам из группы риска диагностику будут проводить один раз в год.

Сделать чекап груди с помощью маммографа можно и в частных медицинских учреждениях за собственные средства. Стоимость стандартной маммографии в медицинских учреждениях крупных городов Украины в октябре 2026 года составляет от 750 до 2050 гривен без учета акционных предложений. Цена зависит от медицинского учреждения, вида обследования и дополнительных услуг. Сразу подчеркнем, что стоимость обследования молочных желез может существенно отличаться даже в пределах одного города.

В частности, в Киеве маммография двух молочных желез в двух проекциях стоит от 771 до 1200 и 2050 грн. Днепрянкам придется заплатить за обследование груди от 600 до 1400 грн. В Житомире стандартная маммография стоит от 720 до 900 грн. В Полтаве цены на эту диагностику начинаются от 750 грн. Во Львове, если жительница города решила пройти маммографию за собственные средства, придется заплатить от 950 до 2690 грн. В Ужгороде диагностику на маммографе можно пройти за 1100 грн. В Одессе она будет стоить немного дешевле — 800 грн. В Харькове цены на услугу начинаются с 1050 грн, а маммография с томосинтезом обойдется в 1700 грн.

Что нужно, чтобы сделать маммографию

Для этого необходимо электронное направление от семейного врача, с которым женщина подписала декларацию, или лечащего врача-специалиста.

Услуга включает:

консультацию перед исследованием;

маммографию в двух проекциях;

при необходимости — дополнительные проекции и прицельный снимок;

анализ и описание результатов;

рекомендации врача по дальнейшей диагностике;

при необходимости — направление на специализированную медицинскую помощь.

Где женщинам пройти маммографию в Украине

В настоящее время договор с НСЗУ по пакету "Маммография" имеют 260 медицинских учреждений. А по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" — 1064. Найти удобное для диагностики учреждение можно на дашборде "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий".

Также сделать маммографию можно в Национальном институте рака (НИР). Там в сентябре 2026 года установили второй новый маммограф, приобретенный за государственные средства. Записаться на обследование можно онлайн через сайт или мобильное приложение Health24.

Кроме того, в рамках месячника борьбы с раком молочной железы "Розовый октябрь" женщины старше 45 лет смогут бесплатно пройти маммографическое обследование в Киевском городском родильном доме № 3, расположенном по ул. Василия Кучера, 7.

Бесплатные исследования там будут проводить в следующие даты:

16 октября — 14:00–18:00;

24 октября — 14:00–18:00;

31 октября — 14:00–18:00.

Для обследования не нужны направление и предварительная запись. С собой стоит взять документ, удостоверяющий личность, а также результаты предыдущих маммографий и заключения других обследований молочных желез.

Важно!

Если в медучреждении, которое имеет договор с НСЗУ, требуют оплатить маммографию или отказывают в предоставлении услуги, — необходимо обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Подать жалобу также можно через сайт НСЗУ.

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