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Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатно

Киев • УНН

 • 3454 просмотра

Женщинам с 45 лет маммографию по ПМГ оплачивают раз в два года, а группам риска — ежегодно. Для обследования необходимо электронное направление.

Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатно

Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Однако есть и хорошие новости: своевременная диагностика позволяет выявить опасные изменения еще до появления первых симптомов. Один из основных методов такого обследования — маммография, которую в Украине можно пройти за счет государства.

В то же время у многих украинок возникают вопросы: с какого возраста нужно начинать обследование, обязательно ли проходить его ежегодно, можно ли сделать маммографию бесплатно до 45 лет и куда для этого обращаться. УНН рассказывает, кому государство оплачивает маммографию, как часто врачи рекомендуют ее проходить и что нужно сделать, чтобы не платить за услугу из собственного кармана. 

Что такое маммография

Маммография — основной метод раннего выявления рака молочной железы. Именно этот диагноз чаще всего устанавливают женщинам в Украине. Когда опухоль обнаруживают на ранней стадии, лечение обычно менее сложное, а шансы на выздоровление значительно выше.

Обследование проводится на специальном аппарате — маммографе — с помощью рентгеновских лучей. Такие манипуляции проходят под контролем опытного врача-специалиста и, несмотря на слухи о вредном облучении во время диагностики, абсолютно безопасны для пациенток.  Врачи-маммологи, гинекологи и онкологи подчеркивают: именно маммография позволяет увидеть аномальное развитие ткани за два года до того, как врач или сама женщина смогут обнаружить такие изменения при обследовании железы руками.

Маммография в Украине в цифрах

С начала 2026 года маммографию по Программе медицинских гарантий (ПМГ) сделали почти 349 тысяч украинок. Всего за 9 месяцев врачи провели более 351 тысячи обследований молочных желез с помощью маммографа.

Кому нужно делать маммографию

Маммографию врачи рекомендуют делать женщинам от 45 лет и старше один раз в два года. Также обследование должны регулярно проходить женщины любого возраста, у которых по результатам УЗИ или обследования руками подозревают опухоли в молочных железах. Обязательную диагностику должны пройти и те украинки, у которых близкие родственницы болеют или болели РМЖ.

"Красные флаги", которые показывают, что к врачу-маммологу нужно идти немедленно 

"Красные флаги" — это симптомы, требующие от женщины немедленно обратиться к специалисту и не откладывать обследования на недели и месяцы. 

К таким врачи относят:

  • асимметрию сосков (пупков). Также должно насторожить, если один или оба соска внезапно втянулись («провалились») или изменили внешний вид;
    • выделения из сосков крови или (и) гноя;
      • неровности и покраснение на коже груди;
        • уплотнение, которое женщина нащупала во время самообследования груди;
          • боль только в одной молочной железе;
            • если одна из грудей изменила форму и это не связано с кормлением ребенка. 

              Сколько стоит маммография 

              По Программе медицинских гарантий (ПМГ) это обследование — бесплатное. Но есть нюанс: пройти его за счет государства могут только женщины в возрасте от 45 лет. В то же время направление на бесплатное обследование врач может выдать более молодой женщине, если обнаружит у нее факторы риска. Но тогда диагностику будет покрывать не ПМГ "Маммография", а пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

              Также отметим, что воспользоваться правом бесплатно обследовать молочные железы с помощью маммографа женщина может один раз в два года. Пациенткам из группы риска диагностику будут проводить один раз в год.

              Сделать чекап груди с помощью маммографа можно и в частных медицинских учреждениях за собственные средства. Стоимость стандартной маммографии в медицинских учреждениях крупных городов Украины в октябре 2026 года составляет от 750 до 2050 гривен без учета акционных предложений. Цена зависит от медицинского учреждения, вида обследования и дополнительных услуг. Сразу подчеркнем, что стоимость обследования молочных желез может существенно отличаться даже в пределах одного города.

              В частности, в Киеве маммография двух молочных желез в двух проекциях стоит от 771 до 1200 и 2050 грн.  Днепрянкам придется заплатить за обследование груди от 600 до 1400 грн. В Житомире стандартная маммография стоит от 720 до 900 грн. В Полтаве цены на эту диагностику начинаются от 750 грн. Во Львове, если жительница города решила пройти маммографию за собственные средства, придется заплатить от  950 до 2690 грн. В Ужгороде диагностику на маммографе можно пройти за 1100 грн. В Одессе она будет стоить немного дешевле — 800 грн. В Харькове цены на услугу начинаются с 1050 грн, а маммография с томосинтезом обойдется в 1700 грн.  

              Что нужно, чтобы сделать маммографию 

              Для этого необходимо электронное направление от семейного врача, с которым женщина подписала декларацию, или лечащего врача-специалиста.

              Услуга включает:

              • консультацию перед исследованием; 
                • маммографию в двух проекциях; 
                  • при необходимости — дополнительные проекции и прицельный снимок; 
                    • анализ и описание результатов; 
                      • рекомендации врача по дальнейшей диагностике; 
                        • при необходимости  — направление на специализированную медицинскую помощь.

                          Где женщинам пройти маммографию в Украине 

                          В настоящее время договор с НСЗУ по пакету "Маммография" имеют 260 медицинских учреждений. А по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" —  1064. Найти удобное для диагностики учреждение можно на дашборде "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий".

                          Также сделать маммографию можно в Национальном институте рака (НИР). Там в сентябре 2026 года установили второй новый маммограф, приобретенный за государственные средства. Записаться на обследование можно онлайн через сайт или мобильное приложение Health24.

                          Кроме того, в рамках месячника борьбы с раком молочной железы "Розовый октябрь" женщины старше 45 лет смогут бесплатно пройти маммографическое обследование в Киевском городском родильном доме № 3, расположенном по ул. Василия Кучера, 7.

                          Бесплатные исследования там будут проводить в следующие даты:

                          • 16 октября — 14:00–18:00;
                            • 24 октября — 14:00–18:00;
                              • 31 октября — 14:00–18:00.

                                Для обследования не нужны направление и предварительная запись. С собой стоит взять документ, удостоверяющий личность, а также результаты предыдущих маммографий и заключения других обследований молочных желез. 

                                Важно!

                                Если в медучреждении, которое имеет договор с НСЗУ, требуют оплатить маммографию или отказывают в предоставлении услуги, — необходимо обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Подать жалобу также можно через сайт НСЗУ.

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                                Александра Василенко

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