Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатно

Рак молочної залози залишається одним із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Однак є й добрі новини: своєчасна діагностика дозволяє виявити небезпечні зміни ще до появи перших симптомів. Один із основних методів такого обстеження — мамографія, яку в Україні можна пройти державним коштом.

Водночас у багатьох українок виникають запитання: з якого віку потрібно починати обстеження, чи обов'язково проходити його щороку, чи можна зробити мамографію безплатно до 45 років та куди для цього звертатися. УНН розповідає, кому держава оплачує мамографію, як часто лікарі рекомендують її проходити та що потрібно, щоб не платити за послугу з власної кишені.

Що таке мамографія

Мамографія — основний метод раннього виявлення раку грудної залози. Саме цей діагноз найчастіше встановлюють жінкам в Україні. Коли пухлину знаходять на ранній стадії, лікування зазвичай менш складне, а шанси на одужання значно вищі.

Обстеження відбувається на спеціальному приладі – мамографі – за допомогою рентгенівських променів. Такі маніпуляції відбуваються під контролем досвідченого лікаря-фахівця та, попри чутки про шкідливе опромінення під час діагностики, абсолютно безпечні для пацієнток. Лікарі-маммологи, гінекологи та онкологи наголошують: саме мамографія дозволяє побачити аномальний розвиток тканини за два роки до того, як лікар або сама жінка зможуть виявити такі зміни під час обстеження залози руками.

Мамографія в Україні в цифрах

Від початку 2026 року мамографію за Програмою медичних гарантій (ПМГ) зробили майже 349 тисяч українок. Загалом за 9 місяців лікарі провели понад 351 тисячу обстежень молочних залоз за допомогою мамографа.

Кому потрібно робити мамографію

Мамографію лікарі рекомендують робити жінкам від 45 років і старше раз на два роки. Також дослідження мають регулярно робити жінки будь-якого віку, у яких за результатами УЗД чи огляду руками підозрюють пухлини у молочних залозах. Обов'язкову діагностику мають пройти й ті українки, у яких близькі родички хворіють чи хворіли на РМЗ.

"Червоні прапорці", які показують, що до лікаря-мамографа потрібно йти негайно

"Червоні прапорці" — це симптоми, що вимагають від жінки негайно звернутися до фахівця та не зволікати тижнями й місяцями з обстеженнями.

До таких лікарі зараховують:

асиметрію сосків (пипок). Також має насторожити, якщо один або два соска раптом втягнулися (“провалилися”) чи змінили зовнішній вигляд;

виділення з сосків крові чи (та) гною;

нерівності та почервоніння на шкірі грудей;

ущільнення, яке жінка намацала під час самообстеження грудей;

біль лише в одній молочній залозі;

якщо одна із грудей змінила форму й це не пов'язано з годуванням дитини.

Скільки коштує мамографія

За Програмою медичних гарантій (ПМГ) це обстеження — безоплатне. Але є нюанс: пройти його державним коштом можуть лише жінки, віком від 45 років. Водночас направлення на безкоштовне обстеження лікар може видати молодшій жінці, якщо побачить у неї фактори ризику. Але тоді діагностику покриватиме не ПМГ "Мамографія", а пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Також зауважимо, що скористатися правом безплатно обстежити молочні залози на мамографі жінка може один раз на два роки. Пацієнткам із групи ризику діагностику робитимуть раз на рік.

Зробити чекап грудей на мамографі можна й у приватних медичних закладах власним коштом. Вартість стандартної мамографії у медичних закладах великих міст України у жовтні 2026 року становить від 750 до 2050 гривень без урахування акційних пропозицій. Ціна залежить від медичного закладу, виду обстеження та додаткових послуг. Одразу закцентуємо, що вартість обстеження молочних залоз може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста.

Зокрема, у Києві мамографія двох молочних залоз у двох проєкціях коштує від 771 до 1200 та 2050 грн. Дніпрянкам доведеться заплатити за обстеження грудей від 600 до 1400 грн. У Житомирі стандартна мамографія коштує від 720 до 900 грн. У Полтаві ціни на цю діагностику стартують від 750 грн. У Львові, якщо містянка вирішила пройти мамографію власним коштом, доведеться заплатити від 950 до 2690 грн. В Ужгороді діагностику на мамографі можна зробити за 1100 грн. В Одесі вона коштуватиме трохи дешевше — 800 грн. У Харкові ціни на послугу стартують з 1050 грн, а мамографія з томосинтезом обійдеться у 1700 грн.

Що потрібно, аби зробити мамографію

Для цього потрібне е-направлення від сімейного лікаря, з яким жінка підписала декларацію, або лікуючого лікаря-спеціаліста.

Послуга включає:

консультацію перед дослідженням;

мамографію у двох проєкціях;

за потреби — додаткові проєкції та прицільний знімок;

аналіз і опис результатів;

рекомендації лікаря щодо подальшої діагностики;

за необхідності — направлення на спеціалізовану медичну допомогу.

Де жінкам пройти мамографію в Україні

Наразі договір із НСЗУ за пакетом "Мамографія" мають 260 медичних закладів. А за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" — 1064. Знайти зручний для діагностики заклад можна на дашборді "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".

Також зробити мамографію можна у Національному інституті раку (НІР). Там у вересні 2026 року встановили другий новий мамограф, який придбали державним коштом. Записатися на обстеження можна онлайн через сайт або мобільний застосунок Health24.

Крім того, в межах місячника боротьби з раком молочної залози "Рожевий жовтень" жінки, старші 45 років, зможуть безплатно пройти мамографічне обстеження в Київському міському пологовому будинку № 3, який розташований по вул. Василя Кучера, 7.

Безоплатні дослідження там проводитимуть у такі дати:

16 жовтня — 14:00–18:00;

24 жовтня — 14:00–18:00;

31 жовтня — 14:00–18:00.

Для обстеження не потрібні направлення та попередній запис. Із собою варто взяти документ, що посвідчує особу та результати попередніх маммографій і висновки інших обстежень молочних залоз.

Важливо!

Якщо у медзакладі, який має договір із НСЗУ вимагають сплатити за мамографію чи відмовляють у наданні послуги, — необхідно звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Подати скаргу також можна через сайт НСЗУ.

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