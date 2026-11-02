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Политолог иронично прокомментировал схему ЦПК по уклонению от уплаты налогов: "Мешок догнал"

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Эксперт Олег Постернак сделал свежее заявление по поводу злоупотреблений своим положением со стороны людей, которые позиционируют себя как борцы с коррупцией.

Политолог иронично прокомментировал схему ЦПК по уклонению от уплаты налогов: "Мешок догнал"

Политический эксперт Олег Постернак сделал свежее заявление по поводу злоупотребления своим положением со стороны людей, позиционирующих себя как борцов с коррупцией, передает УНН.

"Небольшой исторический экскурс. Молодой, честный антикоррупционер без очевидных проблем со зрением на видео — Виталий Шабунин — написал Постернак в своем Фейсбуке. — В далеком 2018-м он ходил по улицам Житомира с огромным прозрачным мешком денег. В нем, если верить Виталию, — почти 2,9 млн грн. Так он наглядно объяснял украинцам, сколько они платят налогов и почему каждая бюджетная гривна должна быть под контролем. Прошло восемь лет. И теперь этот мешок настиг самого Шабунина. Точнее — мешков было восемь".

"Данило Гетманцев обнародовал информацию о схеме ЦПК с 199 ФЛП, с помощью которой антикоррупционеры "сэкономили на налогах" в течение полномасштабного вторжения около 22,6 млн гривен. Если пользоваться мешками Шабунина, получается, что его ЦПК за время войны "зажал" почти восемь таких мешков налогов, которые должны были пойти на финансирование армии" — подсчитал Постернак.

"Ждем заявления Виталия о преследовании и принуждении отказываться от схем. И ссылки на Patreon — чтобы собрать еще немного денег бедным антикоррупционерам" — добавил эксперт.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Данило Гетманцев
Житомир