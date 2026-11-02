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Політолог іронічно прокоментував схему ЦПК з ухилянням від сплати податків: "Мішок наздогнав"

Київ • УНН

 • 1542 перегляди

Експерт Олег Постернак зробив свіжу заяву з приводу зловживань своїм становищем з боку людей, які позиціонують себе як борці з корупцією.

Політолог іронічно прокоментував схему ЦПК з ухилянням від сплати податків: "Мішок наздогнав"

Політичний експерт Олег Постернак зробив свіжу заяву з приводу зловживань своїм становищем з боку людей, які позиціонують себе як борці з корупцією, передає УНН.

"Невеликий історичний екскурс. Молодий, чесний антикорупціонер без очевидних проблем із зором на відео - Віталій Шабунін - написав Постернак у своєму Фейсбук. - У далекому 2018-му він ходив вулицями Житомира з величезним прозорим мішком грошей. В ньому, якщо вірити Віталію, - майже 2,9 млн грн. Так він наочно пояснював українцям, скільки вони сплачують податків і чому кожна бюджетна гривня має бути під контролем. Минуло вісім років. І тепер цей мішок наздогнав самого Шабуніна. Точніше - мішків було вісім".

"Данило Гетманцев оприлюднив інформацію про схему ЦПК з 199 ФОПами, якою антикорупціонери "зекономили на податках" протягом повномасштабного вторгнення близько 22,6 млн гривень. Якщо користуватися мішками Шабуніна, виходить, що його ЦПК за час війни "зажав" майже вісім таких мішків податків, які мали б піти на фінансування армії" - підрахував Постернак.

"Чекаємо на заяву Віталія про переслідування та примус відмовлятися від схем. І посилання на Patreon - щоб зібрати ще трохи грошей бідним антикорупціонерам" - додав експерт.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Данило Гетманцев
Житомир