рф в Житомирской области атаковала логистическую инфраструктуру: двое пострадавших
Киев • УНН
Российский удар по логистической инфраструктуре Житомирской области вызвал пожар и ранил двух человек. Спасатели ликвидировали возгорание.
Житомирская область подверглась очередной атаке рф, целью врага стала логистическая инфраструктура, известно о двух пострадавших, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Житомирщина: 2 человека пострадали в результате очередной российской атаки. Из-за вражеского удара по логистической инфраструктуре возник пожар
В настоящее время возгорание, как отмечается, спасатели ликвидировали.
"Два дня подряд россия наносит циничные удары по Житомиру. Под вражеским огнём оказались здание ГУНП и логистическая инфраструктура", — также подтвердил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в социальных сетях.
Атака рф на полицию в Житомире: уже 3 погибших, 53 пострадавших20.08.26, 09:05 • 30784 просмотра