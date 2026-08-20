рф в Житомирской области атаковала логистическую инфраструктуру: двое пострадавших

Житомирская область подверглась очередной атаке рф, целью врага стала логистическая инфраструктура, известно о двух пострадавших, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Житомирщина: 2 человека пострадали в результате очередной российской атаки. Из-за вражеского удара по логистической инфраструктуре возник пожар - сообщили в ГСЧС.

В настоящее время возгорание, как отмечается, спасатели ликвидировали.

"Два дня подряд россия наносит циничные удары по Житомиру. Под вражеским огнём оказались здание ГУНП и логистическая инфраструктура", — также подтвердил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в социальных сетях.

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