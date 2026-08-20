рф на Житомирщині атакувала логістичну інфраструктуру: двоє постраждалих
Київ • УНН
Російський удар по логістичній інфраструктурі Житомирщини спричинив пожежу та поранив двох людей. Рятувальники загоряння ліквідували.
Житомирська область зазнала чергової атаки рф, ціллю ворога стала логістична інфраструктура, відомо про двох постраждалих, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.
Житомирщина: 2 людей постраждали внаслідок чергової російської атаки. Через ворожий удар по логістичній інфраструктурі виникла пожежа
Наразі загоряння, як зазначається, рятувальники ліквідували.
"Два дні поспіль росія завдає цинічних удару по Житомиру. Під ворожим вогнем опинилися будівля ГУНП та логістична інфраструктура", - також підтвердив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у соцмережах.
Атака рф на поліцію в Житомирі: уже 3 загиблих, 53 постраждалих20.08.26, 09:05 • 30787 переглядiв