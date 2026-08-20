рф на Житомирщині атакувала логістичну інфраструктуру: двоє постраждалих

Житомирська область зазнала чергової атаки рф, ціллю ворога стала логістична інфраструктура, відомо про двох постраждалих, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.

Житомирщина: 2 людей постраждали внаслідок чергової російської атаки. Через ворожий удар по логістичній інфраструктурі виникла пожежа - повідомили у ДСНС.

Наразі загоряння, як зазначається, рятувальники ліквідували.

"Два дні поспіль росія завдає цинічних удару по Житомиру. Під ворожим вогнем опинилися будівля ГУНП та логістична інфраструктура", - також підтвердив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у соцмережах.

Атака рф на поліцію в Житомирі: уже 3 загиблих, 53 постраждалих