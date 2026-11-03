В Житомире после атак рф масштабные отключения света, ряд домов остался без воды и тепла

В Житомире после вражеских атак произошло масштабное отключение электроэнергии. Как сообщили в Житомирском городском совете, если к утру ситуация не изменится, в городе развернут пункты несокрушимости, передает УНН.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру. В случае если к утру электроснабжение не будет восстановлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской общине будут развернуты пункты несокрушимости - сообщили в городском совете Житомира.

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Как сообщают местные Telegram-каналы, Житомир погрузился во тьму после 20:00.

Известно, что часть домов также осталась без тепла и воды.

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