Иван Фёдоров покидает должность главы Запорожской ОВА - где будет работать дальше

В Египте нашли нетронутую гробницу высокопоставленного чиновника возрастом более 4 тысяч лет

Тихоокеанские страны выступили против ракетных испытаний Китая, лишь одно государство промолчало

российский аналог Starlink теряет спутники, но разработчики заявили о «выполнении графика с опережением»

Виткофф и Кушнер в ближайшие дни могут приехать в Киев и москву