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Иван Фёдоров покидает должность главы Запорожской ОВА - где будет работать дальше

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Глава Запорожской ОВА и бывший городской голова Мелитополя возглавит Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. С этой должности по собственному желанию уволили Сергея Сухомлина, который до этого был городским головой Житомира.

Иван Фёдоров покидает должность главы Запорожской ОВА - где будет работать дальше

Ивана Фёдорова назначили на должность председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. До этого, с 2 февраля 2024 года, он занимал должность председателя Запорожской областной военной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины от 03 сентября текущего года № 870-р.

Детали

Назначить Фёдорова Ивана Сергеевича председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей на срок не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок продолжительностью три месяца

- говорится в тексте распоряжения.

Другим своим распоряжением от 03 сентября 2026 года (№ 868-р) правительство уволило Сергея Сухомлина с должности председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины по собственному желанию.

Дополнительно

Иван Фёдоров был городским головой Мелитополя с декабря 2020 года по февраль 2024 года. В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения, отказался сотрудничать с оккупантами и был похищен. Обменян после шести дней плена на девятерых пленных российских солдат-срочников.

Сергей Сухомлин с 2015 по 2024 год был городским головой Житомира.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Руслана Олейника назначили заместителем министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Евгений Устименко

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