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Руслан Олійник став заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Руслана Олійника призначено заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Про це повідомив Тарас Мельничук.

Руслан Олійник став заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту

Руслана Олійника призначено заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України, повідомив у четвер представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у соцмережах, пише УНН.

Призначено Олійника Руслана Юрійовича заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України

- написав Мельничук.

Довідково

Олійник Руслан Юрійович, 1985 року народження, до цього був першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації. У липні 2026 року - т.в.о. голови Київської ОДА.

Підполковник ЗСУ. Нагороджений Міністерством оборони України вогнепальною зброєю (2023), медалями "Захиснику України" (2024) та "Хрест Сухопутних військ" (2025), Почесною грамотою Верховної Ради України "За особливі заслуги перед Українським народом" (2025).

Освіта

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту. Спеціальність "Електротехніка та електромеханіка", 2006 рік.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Спеціальність "Публічне управління та адміністрування", 2018 рік.

Університет державної фіскальної служби України. Спеціальність "Право", 2018 рік.

Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність "Державна безпека", магістр. Галузь знань — "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону", 2022 рік.

Професійний досвід

2025 р. заступник, у 2026 році — перший заступник голови Київської ОДА. Координував взаємодію з військовими та силовими структурами, роботи з фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури та діяльність групи "Прозорість та підзвітність".

2022 р. Призваний до ЗСУ. У 2023–2025 роках — комендант Київської області та перший заступник керівника оперативного штабу Ради оборони області.

2018–2022 рр. Перший заступник голови правління АТ "Завод "КВАНТ" ДК "Укроборонпром", заступник генерального директора об’єднання підприємств "Укртрубопром".

2011–2019 рр. Обіймав керівні та радницькі посади у сфері безпеки, промисловості та державного управління, зокрема в ДП НАЕК "Енергоатом", ДП "Артемсіль", Дніпропетровській ОДА.

Має досвід роботи з організації робіт із фізичного захисту об’єктів ОКІ. Один із розробників плану стійкості Київської області. Керував роботами із захисту підстанцій 110 та 35 кВт у Київській області.

Один із розробників проєкту "Чисте небо" — збиття ворожих дронів дронами. Збито 4562 цілі.

Має досвід роботи з донорами та міжнародними партнерами: УВКБ ООН, Фонд GEM, ЮНІСЕФ, Світовий банк та партнери Цільового фонду (URTF), Міжнародні фонди "Партнерство за сильну Україну" та "Stabilization Support Services", АВТ "Баварія". Залучені кошти на зміцнення стійкості громад та допомогу військовим.

Лілія Подоляк

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Міністерство інфраструктури України
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