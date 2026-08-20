Руслан Олейник стал замминистра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту

Руслана Олийника назначили заместителем министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, сообщил в четверг представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в социальных сетях, пишет УНН.

Назначен Олийник Руслан Юрьевич заместителем министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины - написал Мельничук.

Справочно

Олийник Руслан Юрьевич, 1985 года рождения, до этого был первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации. В июле 2026 года — временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА.

Подполковник ВСУ. Награждён Министерством обороны Украины огнестрельным оружием (2023), медалями "Защитнику Украины" (2024) и "Крест Сухопутных войск" (2025), Почётной грамотой Верховной рады Украины "За особые заслуги перед Украинским народом" (2025).

Образование

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта. Специальность "Электротехника и электромеханика", 2006 год.

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет. Специальность "Публичное управление и администрирование", 2018 год.

Университет государственной фискальной службы Украины. Специальность "Право", 2018 год.

Институт управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специальность "Государственная безопасность", магистр. Отрасль знаний — "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы", 2022 год.

Профессиональный опыт

В 2025 году — заместитель, в 2026 году — первый заместитель председателя Киевской ОГА. Координировал взаимодействие с военными и силовыми структурами, работы по физической защите объектов критической инфраструктуры и деятельность группы "Прозрачность и подотчётность".

В 2022 году призван в ВСУ. В 2023–2025 годах — комендант Киевской области и первый заместитель руководителя оперативного штаба Совета обороны области.

В 2018–2022 годах — первый заместитель председателя правления АО "Завод "КВАНТ"" ГК "Укроборонпром", заместитель генерального директора объединения предприятий "Укртрубопром".

В 2011–2019 годах занимал руководящие и советнические должности в сфере безопасности, промышленности и государственного управления, в частности в ГП НАЭК "Энергоатом", ГП "Артёмсоль", Днепропетровской ОГА.

Имеет опыт организации работ по физической защите объектов ОКИ. Один из разработчиков плана устойчивости Киевской области. Руководил работами по защите подстанций 110 и 35 кВт в Киевской области.

Один из разработчиков проекта "Чистое небо" — уничтожение вражеских дронов дронами. Уничтожено 4562 цели.

Имеет опыт работы с донорами и международными партнёрами: УВКБ ООН, Фонд GEM, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и партнёры Целевого фонда (URTF), Международные фонды "Партнёрство за сильную Украину" и "Stabilization Support Services", АВТ "Бавария". Привлечены средства на укрепление устойчивости громад и помощь военным.