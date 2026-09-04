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Іван Федоров залишає посаду очільника Запорізької ОВА - де працюватиме далі

Київ • УНН

 • 1470 перегляди

Голова Запорізької ОВА і колишній міський голова Мелітополя очолить Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. З цієї посади за власним бажанням звільнили Сергія Сухомлина, який до того був міським головою Житомира.

Іван Федоров залишає посаду очільника Запорізької ОВА - де працюватиме далі

Івана Федорова призначили на посаду Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. До того, з 2 лютого 2024 року, він обіймав посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів України від 03 вересня поточного року № 870-р.

Деталі

Призначити Федорова Івана Сергійовича Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці

- йдеться в тексті розпорядження.

Іншим своїм розпорядженням від 03 вересня 2026 року (№ 868-р) уряд звільнив Сергія Сухомлина з посади Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України за власним бажанням.

Додатково

Іван Федоров був міським головою Мелітополя з грудня 2020 по лютий 2024 року. У 2022 році, після повномасштабного російського вторгнення, відмовився співпрацювати з окупантами і був викрадений. Обміняний після шести днів полону на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

Сергій Сухомлин з 2015 по 2024 рік був міським головою Житомира.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Руслана Олійника призначено заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Євген Устименко

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