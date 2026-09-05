Враг продолжает атаковать Украину дронами: в четырех областях прогремели взрывы, сообщают об ударах по «Новой почте»

Ряд областей Украины находится под атакой дронов рф. О взрывах сообщают в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях, передает УНН.

Детали

Несмотря на просьбы США приостановить атаки на время визитов спецпредставителей американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, россия продолжает атаковать Украину.

В ряде областей раздаются взрывы. Есть информация, что враг снова атакует "Новую почту".

Хмельницкая область

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, область находится под атакой вражеских дронов.

Прошу всех позаботиться о безопасности и находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Подробности позже - сообщил Тюрин.

По предварительной информации, распространяемой в местных Telegram-каналах, реактивные БПЛА предприняли попытку атаки на терминал «Новой почты».

Ровенская область

Кроме того, вражеский беспилотник сбили силы ПВО в Ровенской области.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Представители соответствующих служб уже работают на месте сбития. Целью врага был объект гражданской инфраструктуры. Поэтому призываю жителей области не пренебрегать сигналом воздушной тревоги - сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Житомирская область

Официальной информации о последствиях атаки на Житомирскую область пока нет. Однако местные СМИ пишут, что над Житомиром поднялся огромный столб дыма, а также о попадании по "Новой почте".

Винницкая область

В соцсетях также распространяется информация о взрывах в Винницкой области. Официальной информации пока нет.

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Что было ранее

Накануне, 4 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский предложил воздушное перемирие на фоне ожидаемых визитов посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву 5 сентября и в Киев 6 сентября.

Но россия в ночь на 5 сентября продолжила наносить удары по Украине, в том числе баллистическими ракетами и реактивными дронами.

Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил в комментарии журналистам, что Украина передала россии предложение о прекращении огня, однако самого прекращения огня не произошло.

В ВСУ в комментариях СМИ, как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, отмечали, что прекращение огня не может быть односторонним или несимметричным, и задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме.