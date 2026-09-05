Враг продолжает атаковать Украину дронами: в четырех областях прогремели взрывы, сообщают об ударах по «Новой почте»
Киев • УНН
Взрывы прогремели в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях. В Ровенской области сбили дрон, поступают сообщения об атаках на «Новую почту».
Ряд областей Украины находится под атакой дронов рф. О взрывах сообщают в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях, передает УНН.
Детали
Несмотря на просьбы США приостановить атаки на время визитов спецпредставителей американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, россия продолжает атаковать Украину.
В ряде областей раздаются взрывы. Есть информация, что враг снова атакует "Новую почту".
Хмельницкая область
Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, область находится под атакой вражеских дронов.
Прошу всех позаботиться о безопасности и находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Подробности позже
По предварительной информации, распространяемой в местных Telegram-каналах, реактивные БПЛА предприняли попытку атаки на терминал «Новой почты».
Ровенская область
Кроме того, вражеский беспилотник сбили силы ПВО в Ровенской области.
По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Представители соответствующих служб уже работают на месте сбития. Целью врага был объект гражданской инфраструктуры. Поэтому призываю жителей области не пренебрегать сигналом воздушной тревоги - сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
Житомирская область
Официальной информации о последствиях атаки на Житомирскую область пока нет. Однако местные СМИ пишут, что над Житомиром поднялся огромный столб дыма, а также о попадании по "Новой почте".
Винницкая область
В соцсетях также распространяется информация о взрывах в Винницкой области. Официальной информации пока нет.
путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву - песков05.09.26, 14:58 • 2514 просмотров
Что было ранее
Накануне, 4 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский предложил воздушное перемирие на фоне ожидаемых визитов посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву 5 сентября и в Киев 6 сентября.
Но россия в ночь на 5 сентября продолжила наносить удары по Украине, в том числе баллистическими ракетами и реактивными дронами.
Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил в комментарии журналистам, что Украина передала россии предложение о прекращении огня, однако самого прекращения огня не произошло.
В ВСУ в комментариях СМИ, как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, отмечали, что прекращение огня не может быть односторонним или несимметричным, и задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме.