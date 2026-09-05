Ворог продовжує атакувати Україну дронами: у чотирьох областях пролунали вибухи, повідомляють про удари по "Новій пошті"

Низка областей України перебуває під дроновою атакою рф. Про вибухи повідомляють у Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях, передає УНН.

Деталі

Попри прохання США призупини атаки на час візитів спецпредставників американського лідера Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера росія продовжує атакувати Україну.

У низці областей лунають вибухи. Є інформація, що ворог знову атакує "Нову пошту".

Хмельниччина

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, область перебуває під атакою ворожих дронів.

Прохання всіх подбати про безпеку та перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом - повідомив Тюрін.

За попередньою інформацією, яка шириться у місцевих Telegram-каналах, реактивні БпЛА здійснили спробу атаки на термінал Нової пошти.

Рівненщина

Крім того, ворожий безпілотник збили сили ППО на Рівненщині.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Представники відповідних служб вже працюють на місці збиття. Ціллю ворога був об'єкт цивільної інфраструктури. Тому закликаю жителів області не нехтувати сигналом повітряної тривоги - повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Житомирщина

Офіційної інформації про наслідки атаки на Житомирщину наразі немає. Проте місцеві ЗМІ пишуть про величезний стовп диму здійнявся над Житомиром, а також про влучання по "Новій пошті".

Вінниччина

У соцмережах також шириться інформація про вибухи у Вінницькій області. Офіційної інформації наразі немає.

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Що було раніше

Напередодні, 4 вересня, Президент України Володимир Зеленський запропонував повітряне перемир'я на тлі очікуваних візитів посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви 5 вересня та до Києва 6 вересня.

Але росія у ніч на 5 вересня продовжила удари по Україні, у тому числі балістикою та реактивними дронами.

Радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив у коментарі журналістам, що Україна передала росії пропозицію про припинення вогню, проте самого припинення вогню не відбулося.

У ЗСУ в коментарях ЗМІ, як інформували в урядовому Центрі страткому, зазначали, що припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, і завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі.