Ворог продовжує атакувати Україну дронами: у чотирьох областях пролунали вибухи, повідомляють про удари по "Новій пошті"

$44.7351.94
ukenru
09:39 • 14189 перегляди
"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня
08:59 • 15200 перегляди
росія вночі вперше за довгий час ударила по аеропортах Києва й Борисполя - ЗеленськийPhoto
5 вересня, 08:16 • 13494 перегляди
Після тривалого блекауту: МАГАТЕ заявило про перемир'я для ремонту лінії до окупованої ЗАЕСPhoto
5 вересня, 07:33 • 14810 перегляди
У кремлі не чекають прориву від нових переговорів зі США - Bloomberg
5 вересня, 07:18 • 14384 перегляди
Українці дедалі частіше залишають Польщу та переїжджають до Чехії
5 вересня, 05:59 • 13810 перегляди
росія атакувала Україну балістикою та 167 дронами - скільки збили і де є влучанняPhotoVideo
5 вересня, 04:26 • 17286 перегляди
росіяни вдарили по Кам'янському – 4 людини загинули, ще 5 постраждали
5 вересня, 02:57 • 18149 перегляди
фсб заявила про підготовку замаху на митрополита Тихона нібито за завданням українських спецслужб
5 вересня, 01:54 • 16988 перегляди
Буданов заявив, що регулярно спілкувався з пригожиним майже до заколоту "Вагнера"
5 вересня, 01:16 • 15985 перегляди
Бессент спрогнозував обвал цін на нафту до $40 після завершення війни з Іраном
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
5.8м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Японія вкладе $550 млрд у США в обмін на нижчі мита – тепер у центрі угоди ШІ та чіпи5 вересня, 04:45 • 8796 перегляди
Серена та Вінус Вільямс сенсаційно вилетіли з US Open після свого повернення5 вересня, 04:58 • 7630 перегляди
Осіння погода з дощами та похолоданням: прогноз синоптиків на вихідніVideo5 вересня, 05:00 • 8356 перегляди
Toyota відклала запуск електричного Highlander - ЗМІPhotoVideo5 вересня, 05:24 • 3788 перегляди
росія заявила про нові удари по Україні попри пропозицію Зеленського5 вересня, 06:32 • 5514 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 49172 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 58674 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 50674 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 45653 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto4 вересня, 10:21 • 54001 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александар Вучич
Бережна Тетяна Василівна
Віталій Безгін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 19195 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 18361 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 30711 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 50016 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 46285 перегляди
Актуальне
The New York Times
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Гриби

Ворог продовжує атакувати Україну дронами: у чотирьох областях пролунали вибухи, повідомляють про удари по "Новій пошті"

Київ • УНН

 • 1770 перегляди

Вибухи пролунали на Хмельниччині, Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині. На Рівненщині збили дрон, є повідомлення про атаки на «Нову пошту».

Ворог продовжує атакувати Україну дронами: у чотирьох областях пролунали вибухи, повідомляють про удари по "Новій пошті"

Низка областей України перебуває під дроновою атакою рф. Про вибухи повідомляють у Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях, передає УНН.

Деталі

Попри прохання США призупини атаки на час візитів спецпредставників американського лідера Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера росія продовжує атакувати Україну.

У низці областей лунають вибухи. Є інформація, що ворог знову атакує "Нову пошту".

Хмельниччина 

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, область перебуває під атакою ворожих дронів.

Прохання всіх подбати про безпеку та перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом 

- повідомив Тюрін.

За попередньою інформацією, яка шириться у місцевих Telegram-каналах, реактивні БпЛА здійснили спробу атаки на термінал Нової пошти.

Рівненщина

Крім того, ворожий безпілотник збили сили ППО на Рівненщині.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Представники відповідних служб вже працюють на місці збиття. Ціллю ворога був об'єкт цивільної інфраструктури. Тому закликаю жителів області не нехтувати сигналом повітряної тривоги - повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Житомирщина

Офіційної інформації про наслідки атаки на Житомирщину наразі немає. Проте місцеві ЗМІ пишуть про величезний стовп диму здійнявся над Житомиром, а також про влучання по "Новій пошті". 

Вінниччина

У соцмережах також шириться інформація про вибухи у Вінницькій області. Офіційної інформації наразі немає.

путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву - пєсков05.09.26, 14:58 • 2320 переглядiв

Що було раніше

Напередодні, 4 вересня, Президент України Володимир Зеленський запропонував повітряне перемир'я на тлі очікуваних візитів посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви 5 вересня та до Києва 6 вересня. 

Але росія у ніч на 5 вересня продовжила удари по Україні, у тому числі балістикою та реактивними дронами.

Радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив у коментарі журналістам, що Україна передала росії пропозицію про припинення вогню, проте самого припинення вогню не відбулося.   

У ЗСУ в коментарях ЗМІ, як інформували в урядовому Центрі страткому, зазначали, що припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, і завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Сутички
Нова пошта
Хмельницька область
Рівненська область
Вінницька область
Житомирська область
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Житомир
Київ