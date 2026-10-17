Ночные атаки россиян на украинские регионы: погибший в Херсоне, десятки пострадавших и поврежденная инфраструктура

В ночь на 17 октября и утром российские войска осуществили серию ракетных, авиационных и дроновых атак по украинским регионам. Под ударами оказались Харьков, Херсон, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Сумская область и другие области. Известно об одном погибшем, десятках пострадавших, среди которых дети, повреждении жилых домов и промышленных объектов. Об этом сообщают местные военные администрации, полиция и спасатели, пишет УНН.

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В Херсоне утром 17 октября российская авиация атаковала Корабельный район. По словам начальника городской военной администрации Ярослава Шанько, погиб 64-летний водитель скорой помощи. Среди пострадавших — 11-летняя девочка и семья с месячным младенцем. Во время повторного удара ранения также получила парамедик.

В Запорожье россияне ударили по жилой застройке. По данным областной военной администрации, ранены пять человек, среди которых ребенок. Повреждены многоквартирные дома, в результате атаки загорелись автомобили.

Массированные удары по Харькову, Сумской области и центральным областям

В Харькове в результате ракетной атаки вечером 16 октября пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Одно из попаданий зафиксировали в складском здании Немышлянского района, где возник пожар площадью 100 квадратных метров. Повреждены соседние многоэтажки, а спасатели ликвидировали четыре очага возгорания.

В Сумской области в течение суток зафиксировали 25 российских обстрелов, под огнем оказались 19 населенных пунктов. По сообщению полиции, пострадали восемь человек. В Сумской общине шестеро жителей получили ранения и травмы, еще одна женщина испытала острую реакцию на стресс. В Знобь-Новгородской общине в результате удара беспилотника травмирована 52-летняя женщина.

В Кривом Роге российские войска атаковали промышленное предприятие. В Днепре, по сообщению местных властей, зафиксировали комбинированную атаку с применением баллистических и крылатых ракет. Также сообщалось о взрывах в Житомире и Черновицкой области.

Взрывы раздавались и в Хмельницкой области, где на севере региона сообщалось о масштабных отключениях электроэнергии. В то же время в Черкасской области в течение 16–17 октября силы противовоздушной обороны обезвредили шесть российских беспилотников. Информация о последствиях атак в отдельных регионах продолжает уточняться.

рф атаковала Харьков «бандеролями», среди пострадавших — двое подростков