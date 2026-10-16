Армия рф атаковала Харьков «бандеролями», среди пострадавших — двое подростков. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, повреждены жилые дома — выбито более 100 окон, передает УНН.

Детали

Как сообщил Терехов, враг ударил «бандеролью» по Немышлянскому и Слободскому районам.

В Немышлянском районе зафиксированы повреждения жилых домов — по предварительной информации, выбито более ста окон. Обследование места прилета продолжается — сообщил городской голова Харькова.

Добавим

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских атак девять человек испытали острую реакцию на стресс в Немышлянском районе.

Среди пострадавших — 13-летняя девочка и мальчик. Медики оказывают необходимую помощь — сообщил Синегубов.

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