рф атаковала Харьков «бандеролями», среди пострадавших — двое подростков

$44.890.0950.310.04
ukenru
03:17 • 3894 просмотра
Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"
02:38 • 7936 просмотра
На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink
01:56 • 9986 просмотра
Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW
01:17 • 10326 просмотра
НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов
00:38 • 10736 просмотра
Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом
23:56 • 11222 просмотра
"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы
23:16 • 11320 просмотра
Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ
22:57 • 10698 просмотра
Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ
22:38 • 10221 просмотра
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20
16 октября, 21:38 • 10772 просмотра
Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
Чтобы можно было спрогнозировать форс-мажоры — в приложении УЗ может появиться важная функцияPhoto16 октября, 18:13 • 15065 просмотра
Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу16 октября, 18:22 • 9108 просмотра
Маск предложил Трампу замедлить работу Starlink в Украине — СМИ16 октября, 18:52 • 11600 просмотра
Леброн Джеймс устроил неожиданный сюрприз Ашеру на 48-летиеPhoto16 октября, 21:05 • 11314 просмотра
KFC отказывается от Pepsi в пользу Coca-Cola: PepsiCo может потерять $500 миллионов в год22:06 • 7672 просмотра
публикации
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 40073 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 36805 просмотра
Дюбуа vs Уордли 2: анонс боя за титул WBO в ЛондонеVideo16 октября, 12:17 • 40370 просмотра
Бронирование по-новому: почему заверения правительства не сняли обеспокоенность бизнеса и парламентаPhoto
Эксклюзив
16 октября, 10:05 • 49228 просмотра
От распродажи советского ОПК до собственной баллистики: что потеряла и восстанавливает Украина
Эксклюзив
16 октября, 08:56 • 55680 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Европа
Луцк
Реклама
УНН Lite
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль03:05 • 748 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto02:05 • 1906 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto01:06 • 2896 просмотра
Тома Круза обвинили в попытке привлечь Джима Керри к саентологии00:06 • 5090 просмотра
Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов23:05 • 4630 просмотра
Актуальное
Старлинк
Таймс
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Отопление

рф атаковала Харьков «бандеролями», среди пострадавших — двое подростков

Киев • УНН

 • 2386 просмотра

рф атаковала Немышлянский и Слободской районы Харькова. Пострадали девять человек, в домах выбито более 100 окон.

рф атаковала Харьков «бандеролями», среди пострадавших — двое подростков

Армия рф атаковала Харьков «бандеролями», среди пострадавших — двое подростков. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, повреждены жилые дома — выбито более 100 окон, передает УНН.

Детали

Как сообщил Терехов, враг ударил «бандеролью» по Немышлянскому и Слободскому районам.

В Немышлянском районе зафиксированы повреждения жилых домов — по предварительной информации, выбито более ста окон. Обследование места прилета продолжается 

— сообщил городской голова Харькова.

Добавим

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских атак девять человек испытали острую реакцию на стресс в Немышлянском районе. 

Среди пострадавших — 13-летняя девочка и мальчик. Медики оказывают необходимую помощь 

— сообщил Синегубов.

В Сумах россияне ударили по ТРЦ, в Харькове есть жертвы - атаки рф продолжаются16.10.26, 10:29 • 15228 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков