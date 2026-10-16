рф атаковала Харьков «бандеролями», среди пострадавших — двое подростков
Киев • УНН
рф атаковала Немышлянский и Слободской районы Харькова. Пострадали девять человек, в домах выбито более 100 окон.
Армия рф атаковала Харьков «бандеролями», среди пострадавших — двое подростков. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, повреждены жилые дома — выбито более 100 окон, передает УНН.
Детали
Как сообщил Терехов, враг ударил «бандеролью» по Немышлянскому и Слободскому районам.
В Немышлянском районе зафиксированы повреждения жилых домов — по предварительной информации, выбито более ста окон. Обследование места прилета продолжается
Добавим
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских атак девять человек испытали острую реакцию на стресс в Немышлянском районе.
Среди пострадавших — 13-летняя девочка и мальчик. Медики оказывают необходимую помощь
В Сумах россияне ударили по ТРЦ, в Харькове есть жертвы - атаки рф продолжаются16.10.26, 10:29 • 15228 просмотров