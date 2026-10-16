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The New York Times

рф атакувала "бандеролями" Харків, серед постраждалих - двоє підлітків

Київ • УНН

 • 206 перегляди

рф атакувала Немишлянський і Слобідський райони Харкова. Дев’ятеро людей постраждали, понад 100 вікон у будинках вибито.

рф атакувала "бандеролями" Харків, серед постраждалих - двоє підлітків

Армія рф атакувала Харків "бандеролями", серед постраждалих - двоє підлітків. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, є пошкодження житлових будинків - вилетіло більше 100 вікон, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Терехов, ворог ударив "бандеролью" по Немишлянському та Слобідському районах.

У Немишлянському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків- за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон. Обстеження місця прильоту триває 

- повідомив міський голова Харкова.

Додамо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у результаті ворожих атак девʼятеро людей зазнали гострої реакції на стрес в Немишлянському районі. 

Серед постраждалих 13-річна дівчинка та хлопець. Медики надають необхідну допомогу 

- повідомив Синєгубов.

У Сумах росіяни вдарили по ТРЦ, у Харкові є жертви - атаки рф продовжуються16.10.26, 10:29 • 15118 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
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Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків