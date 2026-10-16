рф атакувала "бандеролями" Харків, серед постраждалих - двоє підлітків

Армія рф атакувала Харків "бандеролями", серед постраждалих - двоє підлітків. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, є пошкодження житлових будинків - вилетіло більше 100 вікон, передає УНН.

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Як повідомив Терехов, ворог ударив "бандеролью" по Немишлянському та Слобідському районах.

У Немишлянському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків- за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон. Обстеження місця прильоту триває - повідомив міський голова Харкова.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у результаті ворожих атак девʼятеро людей зазнали гострої реакції на стрес в Немишлянському районі.

Серед постраждалих 13-річна дівчинка та хлопець. Медики надають необхідну допомогу - повідомив Синєгубов.

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