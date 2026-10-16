В Сумах россияне ударили по ТРЦ, в Харькове есть жертвы - атаки рф продолжаются

Удары рф по Украине утром 16 октября продолжаются. В Сумах враг ударил по ТРЦ. В Харькове в результате утренней российской атаки известно о 3 погибших и 13 пострадавших. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных военных администраций.

Харьков

Армия рф атаковала беспилотником Шевченковский район Харькова. На эту минуту известно о трех погибших людях - указал в соцсетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 16 октября.

"Количество пострадавших в Шевченковском районе возросло до 13 человек. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела", - добавил он.

Также, по его словам, утром оккупанты ударили дроном по Индустриальному району города. "На месте произошло возгорание. В настоящее время информация о пострадавших не поступала", - написал Синегубов.

Сумы

Около 9:00 враг нанес удар БпЛА, предварительно "Молния", по ТРЦ в центре города. В результате попадания повреждено остекление здания. Предварительно пострадали два человека. Их данные и состояние уточняются. Последствия устанавливаются - написал в соцсетях 16 октября глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Большинство запущенных рф за ночь дронов - реактивные: ПВО обезвредила чуть больше половины