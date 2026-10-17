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Нічні атаки росіян по українських регіонах: загиблий у Херсоні, десятки постраждалих та пошкоджена інфраструктура

Київ • УНН

 • 8620 перегляди

росія атакувала ракетами, авіацією та дронами низку регіонів України. Загинув водій швидкої, десятки людей, зокрема діти, постраждали.

Нічні атаки росіян по українських регіонах: загиблий у Херсоні, десятки постраждалих та пошкоджена інфраструктура

У ніч проти 17 жовтня та вранці російські війська здійснили серію ракетних, авіаційних і дронових атак по українських регіонах. Під ударами опинилися Харків, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Сумщина та інші області. Відомо про загиблого, десятки постраждалих, серед яких діти, пошкодження житлових будинків і промислових об'єктів. Про це повідомляють місцеві військові адміністрації, поліція та рятувальники, пише УНН.

Деталі

У Херсоні вранці 17 жовтня російська авіація атакувала Корабельний район. За словами начальника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, загинув 64-річний водій швидкої допомоги. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка та родина з одномісячним немовлям. Під час повторного удару поранення також отримала парамедикиня.

У Запоріжжі росіяни вдарили по житловій забудові. За даними обласної військової адміністрації, поранено п'ятьох людей, серед яких дитина. Пошкоджено багатоквартирні будинки, внаслідок атаки загорілися автомобілі.

Масовані удари по Харкову, Сумщині та центральних областях

У Харкові внаслідок ракетної атаки ввечері 16 жовтня постраждали 15 людей, зокрема троє дітей. Одне з влучань зафіксували у складській будівлі Немишлянського району, де виникла пожежа площею 100 квадратних метрів. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки, а рятувальники ліквідували чотири осередки займання.

На Сумщині протягом доби зафіксували 25 російських обстрілів, під вогнем опинилися 19 населених пунктів. За повідомленням поліції, постраждали восьмеро людей. У Сумській громаді шестеро жителів отримали поранення та травми, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару безпілотника травмована 52-річна жінка.

У Кривому Розі російські війська атакували промислове підприємство. У Дніпрі, за повідомленням місцевої влади, зафіксували комбіновану атаку із застосуванням балістичних і крилатих ракет. Також повідомлялося про вибухи в Житомирі та Чернівецькій області.

Вибухи лунали й на Хмельниччині, де на півночі області повідомлялося про масштабні відключення електроенергії. Водночас на Черкащині протягом 16-17 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили шість російських безпілотників. Інформація про наслідки атак в окремих регіонах продовжує уточнюватися.

рф атакувала "бандеролями" Харків, серед постраждалих - двоє підлітків16.10.26, 22:59 • 2690 переглядiв

Степан Гафтко

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