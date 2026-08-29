Киев продолжают атаковать российские реактивные дроны: в столице последствия в трёх районах

Киев продолжает находиться под атакой рф с всё новыми группами вражеских дронов, которые заходят на город. С утра последствия фиксируют как минимум в трёх районах столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

В Киеве работает ПВО, а Воздушные силы ВСУ предупреждают о реактивных дронах.

После 7 часов утра мэр сообщил о "двух пострадавших в Святошинском районе, где был повреждён частный дом". Медики оказали помощь на месте.

В Киеве после ночной атаки повреждены жилые дома, горела девятиэтажка

Сначала предупредив, что на Киев направляется новая группа БпЛА, около 10 часов Кличко заявил о последствиях вражеской атаки в двух районах: "В Голосеевском районе в результате падения БпЛА возник пожар на крыше двухэтажного складского здания. Без пострадавших. Экстренные службы работают на месте. В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9-м этаже жилого дома, которое произошло в результате падения обломков БпЛА. Пострадавших нет".

Уже после 11 часов мэр указал: "В Подольском районе БпЛА упал на территорию нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место".

Третьи сутки подряд россияне пытаются парализовать Киев реактивными дронами.

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"За сутки с 08:00 вчера до 08:00 сегодня было 11 воздушных тревог. Общая продолжительность — примерно 11 часов 8 минут. Речь о Киеве", — отметил на этом фоне нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.

"Три дня Украина почти без передышки подвергается российскому террору. Киев и Киевщина — в центре атаки. Одесская, Николаевская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская области — также под ударом. И это далеко не весь список. Есть погибшие и раненые. Горят дома, склады, предприятия. А в Киевской области сгорело более 60 тысяч украинских книг. Представьте эту цифру. Это книги, которые должны были лежать на полках книжных магазинов, ехать по почте к читателям, попасть к детям. Вместо этого они сгорели вместе со складами украинских издательств. Рядом — склады с продуктами. Предприятия. Гражданская инфраструктура", — также указал в соцсетях омбудсмен Дмитрий Лубинец. И подчеркнул при этом необходимость доступности укрытий: "Есть вопрос, который до сих пор остаётся открытым, — укрытия. Когда ракеты и дроны летят третий день подряд, человек не должен думать, откроют ли перед ним двери укрытия, можно ли там находиться, действительно ли оно защитит".

Тем временем над Киевской областью поднялся чёрный дым после российской атаки. Накануне в регионе прогремели взрывы. И в ОВА официально заявили, что в Бучанском районе после атаки рф горят складские помещения, а пожар сопровождается взрывами. Более 200 человек эвакуированы в Бучанском районе, среди них дети. Также есть погибшие, сообщали в ОВА.

Сегодня стало известно о гибели в результате атаки рф главы Дмитровской общины Тараса Дидича, который прибыл на помощь на место вражеского удара.

Глава громады погиб в Киевской области, приехав помочь после атаки рф

На фоне детонации в Киевской области в результате вражеской атаки перекрыто движение всех транспортных средств с 15-го по 32-й км автодороги М-06 Киев — Чоп в обоих направлениях, организован объезд, сообщили в патрульной полиции.

И добавили, что в связи с обстановкой на трассе Киев — Чоп (М-06) движение всех транспортных средств частично ограничивается и в Киеве — по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира. "Движение транспортных средств восстанавливается периодически по мере возможности", — отметили патрульные.

Офис Генпрокурора указал, что обстоятельства детонации на территории предприятия после вражеской атаки, а также действия ответственных должностных лиц в Киевской области расследуются.

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны по ст. 437 УК Украины и возможной служебной халатности по ст. 367 УК Украины в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области", — отметили в ОГП.

По предварительным данным прокуратуры, "28 августа около 20:10 в результате атаки рф на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация. На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы".

По состоянию на 23:09 было известно о пяти пострадавших. А позднее в ОВА сообщили о 6 пострадавших.

"В результате происшествия в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также повреждены пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей", — сообщали в ведомстве.

"Следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усилить ее последствия. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", — подчеркнули в прокуратуре.

Премьер-министр Сергей Корецкий, получив доклады "министра внутренних дел и руководителя ГСЧС о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией", заявил, что ожидает от правоохранителей "мгновенной и жесткой реакции".

"Трасса Киев—Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и все экстренные службы. Принимаются неотложные меры для защиты и спасения людей, при необходимости — их эвакуации. Задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий атаки", — указывал он.

"Но, к сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", — подчеркнул Корецкий.