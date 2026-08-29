В Киеве после ночной атаки повреждены жилые дома, горела девятиэтажка

В Святошинском районе Киева утром 29 августа в результате очередной российской атаки повреждены жилые дома и административное здание в частном секторе. Двое жителей одного из домов обратились за медицинской помощью, сообщает ГСЧС, пишет УНН.

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Спасатели также помогли женщине, которая оказалась заблокированной в жилье из-за деформации входной двери. После этого специалисты обследовали территорию.

Информацию о количестве пострадавших в настоящее время уточняют.

Ранее ГСЧС сообщала, что в ночь на 29 августа в результате российской атаки в Святошинском районе загорелась квартира на девятом этаже жилого девятиэтажного дома.

Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на соседние квартиры. Также были разрушены перекрытия между квартирой и кровлей.

В результате ночного пожара погибших и пострадавших не было.

В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВА