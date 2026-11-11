С 28 ноября Житомир и Луцк впервые получат международное железнодорожное сообщение с Польшей. «Укрзалізниця» запускает поезд №123/124 Киев — Хелм, который будет курсировать через день. Об этом сообщает «Укрзалізниця», пишет УНН.

В то время когда враг пытается остановить логистику, «Укрзалізниця» продолжает соединять города. Сегодня начинается продажа билетов на поезд № 123/124 Киев — Хелм, который впервые обеспечит международное сообщение для Житомира и Луцка — говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать через день. По чётным числам он будет отправляться из Киева в 18:48, останавливаться в Житомире в 21:38 и в Луцке в 04:22, а прибывать в Хелм в 10:47. Там будет организована удобная пересадка на рейсы в Варшаву, Люблин и Познань.

Из Хелма поезд будет отправляться по нечётным числам в 17:15. Он будет останавливаться в Луцке в 01:00 и в Житомире в 08:20, а в Киев будет прибывать в 11:15.

Благодаря удобному расписанию поезд будет полезен и для путешествий по Украине — между областными центрами.

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