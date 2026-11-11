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Житомир і Луцьк вперше отримають міжнародне залізничне сполучення з Польщею

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Із 28 листопада поїзд Київ-Холм курсуватиме через день через Житомир і Луцьк. У Холмі доступні пересадки до Варшави, Любліна та Познані.

Житомир і Луцьк вперше отримають міжнародне залізничне сполучення з Польщею

Із 28 листопада Житомир і Луцьк вперше матимуть міжнародне залізничне сполучення з Польщею. Укрзалізниця запускає поїзд №123/124 Київ - Холм, який курсуватиме через день. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.

У час, коли ворог намагається зупинити логістику, Укрзалізниця продовжує з’єднувати міста. Сьогодні стартує продаж квитків на поїзд № 123/124 Київ — Холм, який уперше забезпечить міжнародне сполучення для Житомира та Луцька

- йдеться у повідомленні.

Поїзд курсуватиме через день. По парних числах він вирушатиме з Києва о 18:48, зупинятиметься в Житомирі о 21:38 та в Луцьку о 04:22 і прибуватиме до Холма о 10:47. Там буде організовано зручну пересадку на рейси до Варшави, Любліна та Познані.

З Холма поїзд вирушатиме по непарних числах о 17:15. Він зупинятиметься в Луцьку о 01:00 та в Житомирі о 08:20, а до Києва прибуватиме об 11:15.

Завдяки зручному графіку поїзд буде корисним і для подорожей Україною — між обласними центрами.

Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди до Польщі: які маршрути з'являться22.10.26, 00:54 • 17355 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Українська залізниця
Люблін
Варшава
Житомир
Луцьк
Київ
Польща