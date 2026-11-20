Сергей Кузьминых. Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд огласил приговор народному депутату Сергею Кузьминых, которого разоблачили в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды за содействие частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования в Житомирской области. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, передает УНН.

Высший антикоррупционный суд постановил: Кузьминых Сергея Владимировича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года - сказала судья.

Как сообщили в пресс-службе ВАКС, также суд оставил без изменений меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и продлил срок действия возложенных на обвиняемого процессуальных обязанностей, а именно:

являться по каждому вызову в суд;

сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В САП также сообщили, что приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

В рамках досудебного расследования установлено, что в январе 2022 года народный депутат Украины через доверенное лицо получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Эта сумма составляла 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного коммунальным предприятием – больницей в городе Житомире – с частным предприятием. Средства предназначались за влияние на должностных лиц больницы для признания этого предприятия победителем публичной закупки. Кроме того, обвиняемый гарантировал, что в будущем за "откат в 30%", используя свое влияние, обеспечит финансирование и реализацию еще двух договоров – на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования – на общую сумму свыше 38 млн гривен сообщили в САП.

В июне детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Кузьминых. Задержание состоялось во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда в связи с систематической неявкой обвиняемого на судебные заседания.

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