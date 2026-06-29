Нардепа от "Слуг народа" задержали по делу о взятке за медицинское оборудование

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в понедельник, 29 июня, задержали народного депутата, подозреваемого в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НАБУ и САП.

Детали

В ведомствах фамилию депутата не называют, но УНН из источников в правоохранительных органах стало известно, что речь идет о депутате-мажоритарнике от Житомирской области Сергее Кузьминых.

Парламентария задержали по требованию ВАКС за систематическое игнорирование заседаний суда.

Кто такой Сергей Кузьминых

Сергей Кузьминых - народный депутат. Он входит в парламентскую фракцию "Слуга народа" и является членом комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Что нужно знать о его деле

По данным следствия, нардеп через доверенное лицо получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Эта сумма, как утверждают в НАБУ, составляла 30% от стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики между больницей в Житомире и частным предприятием.

В НАБУ отмечали, что речь шла о закупке медицинского оборудования для коммунального предприятия "Больница №2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета. По версии следствия, депутат должен был влиять на обеспечение победы частной компании в тендерах на поставку оборудования за бюджетные средства.

Подозрение Кузьминых получил еще в 2022 году.

А ранее в НАБУ сообщали, что после изобличения нардепа "на горячем" его не задерживали из-за депутатского иммунитета, а вызывали для проведения следственных действий. Впоследствии, по данным антикоррупционных органов, он игнорировал вызовы и не являлся к правоохранителям и в суд.

Контекст

По материалам следствия, в 2021 году больница провела закупки медицинского оборудования на более чем 40 млн грн. Среди оборудования, о котором шла речь в деле, были система ультразвуковой диагностики, МРТ и лапароскопический набор для хирургических процедур. После оплаты одного из договоров, как утверждает следствие, депутат попросил передать ему 558 тыс. грн - 30% от суммы контракта.

В НАБУ также заявляли, что аналогичный подход к определению суммы неправомерной выгоды мог применяться и в отношении других договоров в будущем. В частности, речь шла об оборудовании для проведения МРТ и лапароскопическом наборе.

Действия Кузьминых квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В сентябре 2022 года САП направила обвинительный акт в отношении народного депутата в суд. Судебное разбирательство дела продолжается в Высшем антикоррупционном суде.

По данным региональных СМИ, очередное заседание по делу назначили на 22 июня 2026 года, а срок давности по этому делу истекает в январе 2027 года.

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