Нардепа от "Слуг народа" задержали по делу о взятке за медицинское оборудование

$44.860.0651.130.21
ukenru
05:37 • 23299 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
04:31 • 25676 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 41051 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 82369 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 120601 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 70830 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 94968 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 52445 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 158555 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 80062 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
1.7м/с
35%
751мм
Популярные новости
Телефонное мошенничество: в Нацполиции предупредили о распространенных схемах и дали советыVideo29 июня, 00:17 • 17871 просмотра
Украинцы в Донецке и Симферополе вышли на акцию поддержки в День КонституцииPhoto29 июня, 00:52 • 23624 просмотра
«Единая Россия» впервые с 2007 года официально назвала себя партией Путина и объявила первую пятёрку на выборы в ГосдумуPhoto29 июня, 01:24 • 19153 просмотра
"Вот так неудачник": Байден назвал Трампа некомпетентным нарциссом и коррупционером29 июня, 02:33 • 4662 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт07:59 • 11019 просмотра
публикации
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт07:59 • 11428 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 120601 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 94968 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 82886 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 158555 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Польша
Трасса Киев-Одесса
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 36888 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 54094 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 65471 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 103612 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 121004 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Нардепа от "Слуг народа" задержали по делу о взятке за медицинское оборудование

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Детективы НАБУ задержали нардепа Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. Задержание произошло из-за систематического игнорирования заседаний суда.

Нардепа от "Слуг народа" задержали по делу о взятке за медицинское оборудование
Фото: www.facebook.com/ze.zhytomyr67/

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в понедельник, 29 июня, задержали народного депутата, подозреваемого в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НАБУ и САП.

Детали

В ведомствах фамилию депутата не называют, но УНН из источников в правоохранительных органах стало известно, что речь идет о депутате-мажоритарнике от Житомирской области Сергее Кузьминых.

Парламентария задержали по требованию ВАКС за систематическое игнорирование заседаний суда.

Кто такой Сергей Кузьминых

Сергей Кузьминых - народный депутат. Он входит в парламентскую фракцию "Слуга народа" и является членом комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Что нужно знать о его деле

По данным следствия, нардеп через доверенное лицо получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Эта сумма, как утверждают в НАБУ, составляла 30% от стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики между больницей в Житомире и частным предприятием.

В НАБУ отмечали, что речь шла о закупке медицинского оборудования для коммунального предприятия "Больница №2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета. По версии следствия, депутат должен был влиять на обеспечение победы частной компании в тендерах на поставку оборудования за бюджетные средства.

Подозрение Кузьминых получил еще в 2022 году.

А ранее в НАБУ сообщали, что после изобличения нардепа "на горячем" его не задерживали из-за депутатского иммунитета, а вызывали для проведения следственных действий. Впоследствии, по данным антикоррупционных органов, он игнорировал вызовы и не являлся к правоохранителям и в суд.

Контекст

По материалам следствия, в 2021 году больница провела закупки медицинского оборудования на более чем 40 млн грн. Среди оборудования, о котором шла речь в деле, были система ультразвуковой диагностики, МРТ и лапароскопический набор для хирургических процедур. После оплаты одного из договоров, как утверждает следствие, депутат попросил передать ему 558 тыс. грн - 30% от суммы контракта.

В НАБУ также заявляли, что аналогичный подход к определению суммы неправомерной выгоды мог применяться и в отношении других договоров в будущем. В частности, речь шла об оборудовании для проведения МРТ и лапароскопическом наборе.

Действия Кузьминых квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В сентябре 2022 года САП направила обвинительный акт в отношении народного депутата в суд. Судебное разбирательство дела продолжается в Высшем антикоррупционном суде.

По данным региональных СМИ, очередное заседание по делу назначили на 22 июня 2026 года, а срок давности по этому делу истекает в январе 2027 года.

Экс-нардеп Мураев получил новое подозрение11.05.26, 14:27 • 3716 просмотров

Александра Василенко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП