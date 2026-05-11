Экс-нардеп Мураев получил новое подозрение

О новом подозрении сообщили экс-нардепу Евгению Мураеву, который отрицает вооруженную агрессию рф против Украины, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности собрала новые доказательства подрывной деятельности руководителя запрещенной прокремлевской партии "Наши" – бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева", - сообщили в СБУ.

По материалам дела, фигурант продолжил распространять прокремлевскую пропаганду после начала полномасштабной войны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Мураеву о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) - отметили в СБУ.

По данным СБУ, скрываясь за границей, фигурант дал интервью, в котором называл вооруженную агрессию рф против Украины "внутренним гражданским конфликтом". Как сообщили в Офисе Генпрокурора, основанием для подозрения стало интервью на YouTube-канале, обнародованное в январе 2025 года.

Также "экс-нардеп распространял фейки о внутренней ситуации в Украине, призывал ее граждан сложить оружие перед рашистами и оправдывал временный захват части территории нашего государства", указали в СБУ.

"Кроме этого, до запрета подконтрольного Мураеву телеканала "Наш", он массово использовал медиаресурс для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в Украине в пользу рф", - говорится в сообщении.

Инициированная Службой безопасности экспертиза, как сообщается, "подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в интересах страны-агрессора".

Продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности.

В СБУ указали, что фигурант находится в розыске по фактам государственной измены и разжигания национальной вражды и ненависти.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Расследование проводилось совместно со следователями ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.