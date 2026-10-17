Зеленский отреагировал на решение по закону Линдси Грэма "в Америке" на фоне попыток рф устроить блэкаут

рф нанесла один из крупнейших ударов по украинской энергетике. россия пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой. И "в то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке было, к сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма" об "адских санкциях" против рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 17 октября, пишет УНН.

Накануне россияне нанесли один из крупнейших ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины — сообщил Зеленский в соцсетях.

По его словам, "продолжаются восстановительные работы, и в них задействованы все необходимые службы, все доступные силы украинских энергетических компаний". Президент поблагодарил "каждого и каждую, кто работает фактически без перерыва, чтобы восстановить электроснабжение".

Где возникла самая сложная ситуация

"Самая сложная ситуация была в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине", — отметил Зеленский.

По его данным, "удары были также нанесены по энергетике Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области и других областей".

Чем атаковали россияне и каковы последствия

"россияне масштабировали свою антиэнергетическую операцию и пытаются максимально распылить наши резервы и восстановительный потенциал. Только с 19 часов вчерашнего дня и до 7 часов утра сегодня против нашей энергетики, против наших городов и громад были применены более 320 реактивных и бензиновых "шахедов", а также барражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты", — указал Президент.

"И хотя значительную часть нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов — и именно по энергетике — имеет, к сожалению, много негативных последствий", — подчеркнул Зеленский.

Обращение к партнерам

"Важно, что уже подготовлены новые пакеты поддержки для Украины от наших европейских партнеров. Я благодарен им за это", — указал Зеленский.

И важно, чтобы также все в Америке видели, что на самом деле происходит. В то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке было, к сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был ввести действительно действенное давление на россию ради прекращения этой войны. Этот закон мог — и еще может! — очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос в его поддержку имеет значение — подчеркнул Зеленский.

И добавил:

россия пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой. россия пытается оставить миллионы наших людей без электричества и отопления. Давление необходимо, чтобы это остановить. Американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для путина — все это только побуждает его наносить удары дальше. Нельзя сдавать позиции и нужно пытаться закончить войну. Закончить, а не дать путину все основания продолжать ее бесконечно. Спасибо всем, кто действительно борется за мир и помогает Украине!

рф атаковала ракетами с баллистикой и дронами, до 10% - реактивные: сколько уничтожили

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "адских санкций" в соответствии с законом Линдси Грэма против россии, однако сразу приостановил их действие на неопределенный срок. Ограничения предусмотрены законом, который Конгресс принял для усиления экономического давления на кремль из-за войны рф против Украины.