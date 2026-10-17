рф атаковала ракетами с баллистикой и дронами, до 10% - реактивные: сколько уничтожили

$44.8950.31
ukenru
20:12 • 14025 просмотра
Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах
17 октября, 17:08 • 24513 просмотра
В Молдове задержали украинских пограничников и гражданского, пересекших ДнестрVideo
17 октября, 15:02 • 32378 просмотра
рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian
17 октября, 13:34 • 44361 просмотра
Еврокомиссар Кубилюс назвал производство баллистических ракет Fire Point и развитие Freyja важным изменениемVideo
17 октября, 12:17 • 25807 просмотра
Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский
17 октября, 11:59 • 22856 просмотра
Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский
17 октября, 11:24 • 21263 просмотра
Дизельная сделка - первый шаг: Зеленский считает, что снятие санкций с рф будет продолжаться
17 октября, 11:13 • 17396 просмотра
Генштаб подтвердил поражение дронового завода "робоавиа" и логистики рф
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33461 просмотра
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
17 октября, 10:50 • 15717 просмотра
В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
В Италии вспыхнули масштабные студенческие протесты: на улицы вышли более 400 тысяч человек17 октября, 14:39 • 12063 просмотра
Зеленский заявил, что Украина получает дополнительные боеприпасы для F-1617 октября, 14:49 • 8760 просмотра
Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский17 октября, 15:30 • 7392 просмотра
россияне казнили пленных военнослужащих ВСУ под Запорожьем - начато расследование17 октября, 16:03 • 6710 просмотра
В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"17:44 • 10967 просмотра
публикации
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33459 просмотра
Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение
Эксклюзив
17 октября, 07:05 • 38923 просмотра
Международный день борьбы с бедностью: почему его отмечают 17 октября и насколько острой остается проблема17 октября, 05:00 • 38730 просмотра
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 63969 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 58801 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Эмманюэль Макрон
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Луцк
Реклама
УНН Lite
80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже17 октября, 12:08 • 23952 просмотра
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17 октября, 08:12 • 28528 просмотра
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль17 октября, 03:05 • 25670 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto17 октября, 02:05 • 24586 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto17 октября, 01:06 • 23453 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Шахед-136
Хранитель
Бильд

рф атаковала ракетами с баллистикой и дронами, до 10% - реактивные: сколько уничтожили

Киев • УНН

 • 17471 просмотра

Ночью 17 октября россия атаковала Украину ракетами и 332 дронами. ПВО уничтожила или подавила 4 «Калибра» и 289 беспилотников.

рф атаковала ракетами с баллистикой и дронами, до 10% - реактивные: сколько уничтожили

россия в ночь на 17 октября нанесла по Украине удары баллистическими и крылатыми ракетами, а также 332 дронами, примерно десятая часть которых — реактивные. Сбиты или подавлены четыре "Калибра" и 289 беспилотников, в том числе 23 (74,19%) реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем нанес удар враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 октября (с 18:00 16 октября) противник атаковал:

  • баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской, Ростовской областей рф, ВОТ АР Крым;
    • крылатыми ракетами Х-22/32 из воздушного пространства ВОТ АР Крым;
      • 4 крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из Новороссийска;
        • 332 ударными БпЛА типа Shahed (31 из них — реактивный), S-8000 «Бандероль», «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — рф; ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

          Как отработала ПВО

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 293 цели:

          • 4 крылатые ракеты «Калибр»;
            • 289 вражеских БпЛА типа Shahed (23 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль», «Гербера» и дронов других типов.

              Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 3 локациях.

              Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

              Сколько российских военных и техники ликвидировали ВСУ на фронте в течение суток17.10.26, 07:11 • 4798 просмотров

              Юлия Шрамко

              Война в Украине
              Взрывы
              российская пропаганда
              Воздушная тревога
              Война в Украине
              Курск
              «Калибр» (семейство ракет)
              Военно-воздушные силы Украины
              Вооруженные силы Украины
              Шахед-136
              9К720 Искандер
              Крым
              Украина
              Донецк