рф атаковала ракетами с баллистикой и дронами, до 10% - реактивные: сколько уничтожили
Киев • УНН
Ночью 17 октября россия атаковала Украину ракетами и 332 дронами. ПВО уничтожила или подавила 4 «Калибра» и 289 беспилотников.
россия в ночь на 17 октября нанесла по Украине удары баллистическими и крылатыми ракетами, а также 332 дронами, примерно десятая часть которых — реактивные. Сбиты или подавлены четыре "Калибра" и 289 беспилотников, в том числе 23 (74,19%) реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Откуда и чем нанес удар враг
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 октября (с 18:00 16 октября) противник атаковал:
- баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской, Ростовской областей рф, ВОТ АР Крым;
- крылатыми ракетами Х-22/32 из воздушного пространства ВОТ АР Крым;
- 4 крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из Новороссийска;
- 332 ударными БпЛА типа Shahed (31 из них — реактивный), S-8000 «Бандероль», «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — рф; ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 293 цели:
- 4 крылатые ракеты «Калибр»;
- 289 вражеских БпЛА типа Shahed (23 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль», «Гербера» и дронов других типов.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 3 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.
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