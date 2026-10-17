Сколько российских военных и техники ликвидировали ВСУ на фронте в течение суток
Киев • УНН
За сутки российская армия потеряла 1950 военнослужащих, 1396 дронов, 24 артиллерийские системы и 329 автомобилей. Общие потери РФ превысили 1,56 млн человек.
За прошедшие сутки, 16 октября, Силы обороны Украины ликвидировали и ранили еще 1950 российских военнослужащих. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 562 970 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным украинского командования, в течение суток российская армия также потеряла 1396 беспилотников оперативно-тактического уровня, 24 артиллерийские системы и четыре реактивные системы залпового огня.
Кроме того, украинские военнослужащие уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, два средства противовоздушной обороны, четыре наземных робототехнических комплекса и 329 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери российской армии по состоянию на 17 октября
С начала полномасштабной войны россия потеряла 12 415 танков, 25 554 боевые бронированные машины, 51 266 артиллерийских систем, 2221 РСЗО и 1710 средств противовоздушной обороны.
Потери российской авиации составляют 449 самолетов и 356 вертолетов. Также украинские военнослужащие уничтожили 566 986 беспилотников оперативно-тактического уровня и 5130 крылатых ракет.
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