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рф атакувала ракетами з балістикою і дронами, до 10% реактивні - скільки знищили

Київ • УНН

 • 10976 перегляди

Уночі 17 жовтня росія атакувала Україну ракетами й 332 дронами. ППО знищила або придушила 4 «Калібри» та 289 безпілотників.

рф атакувала ракетами з балістикою і дронами, до 10% реактивні - скільки знищили

росія у ніч на 17 жовтня вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами і 332 дронами, приблизно десята частина з яких - реактивні. Збито або придушено чотири "Калібри" і 289 безпілотників, у тому числі 23 (74,19%) реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим вдарив ворог

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 жовтня (з 18:00 16 жовтня) противник атакував:

  • балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Ростовської обл. рф, ТОТ АР Крим;
    • крилатими ракетами Х-22/32 із повітряного простору ТОТ АР Крим;
      • 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська;
        • 332 ударними БпЛА типу Shahed (31 із них – реактивний), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф; ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

          Як відпрацювала ППО

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 293 цілі:

          • 4 крилаті ракети "Калібр";
            • 289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них – реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.

              Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

              Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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              Юлія Шрамко

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