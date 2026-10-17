рф атакувала ракетами з балістикою і дронами, до 10% реактивні - скільки знищили
Київ • УНН
Уночі 17 жовтня росія атакувала Україну ракетами й 332 дронами. ППО знищила або придушила 4 «Калібри» та 289 безпілотників.
росія у ніч на 17 жовтня вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами і 332 дронами, приблизно десята частина з яких - реактивні. Збито або придушено чотири "Калібри" і 289 безпілотників, у тому числі 23 (74,19%) реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Звідки і чим вдарив ворог
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 жовтня (з 18:00 16 жовтня) противник атакував:
- балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Ростовської обл. рф, ТОТ АР Крим;
- крилатими ракетами Х-22/32 із повітряного простору ТОТ АР Крим;
- 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська;
- 332 ударними БпЛА типу Shahed (31 із них – реактивний), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф; ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 293 цілі:
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них – реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Скільки російських військових та техніки ліквідували ЗСУ на фронті протягом доби17.10.26, 07:11 • 2712 переглядiв