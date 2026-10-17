Трамп запровадив "пекельні" санкції проти росії та одразу призупинив їхню дію – BBC
Київ • УНН
Дональд Трамп формально ввів масштабні санкції проти росії, але відклав їх застосування на невизначений термін. Рішення пояснив національними інтересами США.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження масштабних санкцій проти росії, однак одразу призупинив їхню дію на невизначений термін. Обмеження передбачені законом, який Конгрес ухвалив для посилення економічного тиску на кремль через війну проти України. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
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Закон, відомий як закон Грема, зобов'язував американського президента запровадити нові санкції до 18 жовтня. Водночас документ дозволяє главі Білого дому тимчасово зупиняти їхню дію, якщо це відповідає національним інтересам США.
Трамп скористався саме цим положенням. У п'ятницю він підписав указ, яким формально запровадив нові обмеження, але одночасно відклав їхнє застосування без визначення кінцевої дати.
Чому Трамп відмовився від нових санкцій проти росії
Цим я призупиняю застосування санкцій, обмежувальних заходів і мит, передбачених законом Грема. Я направив до Конгресу офіційне підтвердження того, що надання такого відтермінування на цьому етапі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів
Новий закон передбачає, зокрема, можливість запровадження мит до 100% на товари з країн, які закуповують російські нафту й газ або допомагають москві обходити санкції. Також документ стосується російського тіньового флоту та фінансового сектору.
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Експерти пов'язують рішення Трампа з енергетичною кризою, спричиненою війною з Іраном. Раніше американський президент уже дозволив закупівлю російського дизельного палива, пояснивши це необхідністю стримати зростання цін на пальне у США.
Водночас чинні американські санкції проти росії не були скасовані. Новий закон закріпив частину раніше запроваджених обмежень, однак додаткові санкційні механізми залишилися призупиненими. За оцінками експертів, така політика може послабити економічний тиск Заходу на кремль.
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