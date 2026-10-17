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Трамп ввёл «адские» санкции против России и сразу приостановил их действие — BBC

Киев • УНН

 • 18870 просмотра

Дональд Трамп формально ввёл масштабные санкции против России, но отложил их применение на неопределённый срок. Решение он объяснил национальными интересами США.

Трамп ввёл «адские» санкции против России и сразу приостановил их действие — BBC

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении масштабных санкций против России, однако сразу приостановил их действие на неопределённый срок. Ограничения предусмотрены законом, который Конгресс принял для усиления экономического давления на Кремль из-за войны против Украины. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Закон, известный как закон Грэма, обязывал американского президента ввести новые санкции до 18 октября. В то же время документ позволяет главе Белого дома временно приостанавливать их действие, если это отвечает национальным интересам США.

Трамп воспользовался именно этим положением. В пятницу он подписал указ, которым формально ввёл новые ограничения, но одновременно отложил их применение без указания конечной даты.

Почему Трамп отказался от новых санкций против России

Этим я приостанавливаю применение санкций, ограничительных мер и пошлин, предусмотренных законом Грэма. Я направил в Конгресс официальное подтверждение того, что предоставление такой отсрочки на данном этапе отвечает национальным интересам Соединённых Штатов

— говорится в указе американского президента.

Новый закон предусматривает, в частности, возможность введения пошлин до 100% на товары из стран, которые закупают российские нефть и газ или помогают Москве обходить санкции. Документ также касается российского теневого флота и финансового сектора.

В Сенате США призвали Трампа быстрее усилить санкции против рф - AP08.10.26, 08:34 • 4760 просмотров

Эксперты связывают решение Трампа с энергетическим кризисом, вызванным войной с Ираном. Ранее американский президент уже разрешил закупку российского дизельного топлива, объяснив это необходимостью сдержать рост цен на горючее в США.

В то же время действующие американские санкции против России не были отменены. Новый закон закрепил часть ранее введённых ограничений, однако дополнительные санкционные механизмы остались приостановленными. По оценкам экспертов, такая политика может ослабить экономическое давление Запада на Кремль.

В Конгресс США внесли законопроект о блокировке сделки Трампа с Путиным по российскому дизельному топливу17.10.26, 03:30 • 6372 просмотра

Степан Гафтко

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