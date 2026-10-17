Трамп ввёл «адские» санкции против России и сразу приостановил их действие — BBC

Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах

В Молдове задержали украинских пограничников и гражданского, пересекших Днестр

рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian

Еврокомиссар Кубилюс назвал производство баллистических ракет Fire Point и развитие Freyja важным изменением

Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский

Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский

Дизельная сделка - первый шаг: Зеленский считает, что снятие санкций с рф будет продолжаться

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