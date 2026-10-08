В Сенате США призвали Трампа быстрее усилить санкции против рф - AP
Киев • УНН
Сенаторы требуют нанести удар по теневому флоту рф и спутниковой системе. Большинство санкций вступит в силу 18 октября.
Ведущие сенаторы от обеих партий в Сенате США призвали администрацию президента США Дональда Трампа скорее ограничить поток финансовых ресурсов, подпитывающих войну рф против Украины, почти через месяц после того, как Трамп подписал законопроект о масштабных российских санкциях, названный в честь сенатора Линдси Грэма. Об этом УНН пишет со ссылкой на AP.
Детали
В письме министру финансов США Скотту Бессенту и государственному секретарю США Марко Рубио сенаторы заявили, что наиболее неотложным приоритетом для Соединенных Штатов должна быть борьба с "теневым флотом" танкеров, которые москва использует для транспортировки нефти и обхода американских санкций. Они также настаивали на остановке новой российской спутниковой системы, которая, как предупреждает Украина, может оказаться разрушительной из-за бомбардировок в режиме реального времени этой зимой.
"Каждый день, который проходит без максимального экономического давления, позволяет москве поддерживать эту военную эскалацию", — написали сенатор Джин Шахин, главный демократ в комитете Сената по международным отношениям, и сенатор-республиканец Роджер Уикер, председатель комитета Сената по вооруженным силам.
Сенаторы отмечают, что большинство положений закона вступают в силу 18 октября, после окончания установленного администрацией 30-дневного периода рассмотрения. Администрация Трампа в основном молчала с момента принятия законопроекта, располагая значительным двухпартийным большинством в Палате представителей и Сенате после внезапной смерти Грэма.
Ожидалось, что Трамп должен был поговорить с главой кремля владимиром путиным, день рождения которого — в среду, чтобы обсудить возможный случай чумы в сибирском исследовательском институте.
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Закон, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, направлен против российских банков, энергетических доходов, олигархов, связанного с кремлем "теневого флота", сетей уклонения от санкций, а также иностранных правительств и компаний, которые помогают поддерживать войну москвы против Украины. Он также продлит действующие санкции против Ирана до 2031 года.
Представитель Грэма ранее заявил, что сенатор назвал это "законопроектом об адских санкциях".