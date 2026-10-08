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У Сенаті США закликали Трампа швидше посилити санкції проти рф - AP

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Сенатори вимагають ударити по тіньовому флоту рф і супутниковій системі. Більшість санкцій набуде чинності 18 жовтня.

У Сенаті США закликали Трампа швидше посилити санкції проти рф - AP

Провідні сенатори від обох партій у Сенаті США закликали адміністрацію президента США Дональда Трампа швидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну рф проти України, майже через місяць після того, як Трамп підписав законопроєкт про масштабні російські санкції, названий на честь сенатора Ліндсі Грема. Про це УНН пише з посиланням на AP.

Деталі

У листі до міністра фінансів США Скотта Бессента та державного секретаря США Марко Рубіо сенатори заявили, що найнагальнішим пріоритетом для Сполучених Штатів має бути боротьба з "тіньовим флотом" танкерів, які москва використовує для транспортування нафти та обходу американських санкцій. Вони також наполягали на зупинці нової російської супутникової системи, яка, як попереджає Україна, може виявитися руйнівною через бомбардування в режимі реального часу цієї зими.

"Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє москві підтримувати цю військову ескалацію", – написали сенатор Джин Шахін, головний демократ у комітеті Сенату з міжнародних відносин, та сенатор-республіканець Роджер Вікер, голова комітету Сенату з питань збройних сил.

Сенатори зазначають, що більшість положень закону набувають чинності 18 жовтня, після закінчення 30-денного періоду розгляду, встановленого адміністрацією. Адміністрація Трампа здебільшого мовчала з моменту ухвалення законопроєкту, маючи велику двопартійну більшість у Палаті представників і Сенаті після раптової смерті Грема.

Очікувалося, що Трамп мав поговорити з главою кремля володимиром путіним, день народження якого – середа, щоб обговорити можливий випадок чуми в сибірському дослідницькому інституті.

Трамп вирішить, чи вводити "пекельні" санкції проти росії після оцінки наслідків – глава Міненерго США05.10.26, 03:17 • 19979 переглядiв

Доповнення

Закон, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, спрямований на російські банки, доходи від енергетики, олігархів, пов'язаний з кремлем "тіньовий флот", мережі ухилення від санкцій, а також іноземні уряди та компанії, які допомагають підтримувати війну москви проти України. Це також продовжить давні санкції проти Ірану до 2031 року.

Речник Грема раніше заявив, що сенатор назвав це "законопроєктом про пекельні санкції".

Юлія Шрамко

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