На трассе в направлении Киева и Житомира восстанавливают движение после атаки рф с детонацией

$44.540.0351.86
ukenru
09:24 • 1330 просмотра
МИД уточнил: в Непале после наводнения разыскивают 56 украинцев
08:59 • 4382 просмотра
"Боеприпасов рядом с жилыми домами быть не может, будут выводы" - Зеленский отреагировал на удар рф по Киевской области и детонацию и показал видеоVideo
08:32 • 7250 просмотра
Удар РФ с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших — четверо детей — ОВА
29 августа, 01:55 • 34493 просмотра
Оккупированная часть Херсонской области более суток без электроснабжения после ударов по подстанциям
29 августа, 00:38 • 35518 просмотра
В России после удара СБУ по «Энгельсу» могло остаться 37 боеспособных Ту-95МС — Defense Express
28 августа, 23:54 • 21060 просмотра
Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» между США и ВенесуэлойPhoto
28 августа, 23:27 • 18998 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВАVideo
28 августа, 20:21 • 24392 просмотра
"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области
28 августа, 17:06 • 36992 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
28 августа, 16:13 • 33411 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
42%
754мм
Популярные новости
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 15960 просмотра
Трамп проиграл очередную попытку отменить приговор по уголовному делу из-за президентского иммунитета29 августа, 00:16 • 12913 просмотра
Совместные приёмы пищи могут снижать риск депрессии и деменции — BBC29 августа, 00:56 • 11128 просмотра
Saab впервые подняла в воздух двухместный Gripen F — почему эта версия важна для Украины29 августа, 01:16 • 7488 просмотра
В Непале после наводнения пропавшими без вести считаются уже 64 украинца - МИД07:52 • 10865 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 52502 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 47734 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 48383 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 47125 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 46395 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Пит Хегсетх
Владимир Зеленский
Вигивский Иван Михайлович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Непал
Китай
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 16026 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 16375 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 70160 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 100432 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 96393 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
Saab JAS 39 Gripen
ЗРК Бук
Financial Times

На трассе в направлении Киева и Житомира восстанавливают движение после атаки рф с детонацией

Киев • УНН

 • 140 просмотра

После вражеской атаки в Киевской области частично восстанавливают движение по трассе М-06. Транспорт будет двигаться в обоих направлениях по одной полосе.

На трассе в направлении Киева и Житомира восстанавливают движение после атаки рф с детонацией
фото иллюстративное

В Киевской области частично восстанавливают движение по трассе М-06 в сторону Киева и Житомира после перекрытия накануне из-за вражеской атаки с последующей детонацией, сообщил в субботу начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в соцсетях, пишет УНН.

На участке автодороги М-06, где движение в настоящее время перекрыто, будет организовано движение транспортных средств. Движение будет осуществляться в обоих направлениях (в Киев и в Житомир) по одной полосе правой части автодороги, которая ведет в направлении Житомира

- предоставил Билошицкий обновление относительно движения по трассе М-06 Киев–Чоп в Киевской области.

На месте, по его словам, работают соответствующие службы и патрульные полицейские, которые будут регулировать движение.

"Просим водителей быть внимательными, учитывать временную организацию дорожного движения и выполнять требования патрульных", - подчеркнул он.

Удар РФ с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших — четверо детей — ОВА29.08.26, 11:32 • 7250 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиевская областьАвто
Алексей Белошицкий
Дорожно-транспортное происшествие
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Житомир
Киев