На трассе в направлении Киева и Житомира восстанавливают движение после атаки рф с детонацией
Киев • УНН
После вражеской атаки в Киевской области частично восстанавливают движение по трассе М-06. Транспорт будет двигаться в обоих направлениях по одной полосе.
В Киевской области частично восстанавливают движение по трассе М-06 в сторону Киева и Житомира после перекрытия накануне из-за вражеской атаки с последующей детонацией, сообщил в субботу начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в соцсетях, пишет УНН.
На участке автодороги М-06, где движение в настоящее время перекрыто, будет организовано движение транспортных средств. Движение будет осуществляться в обоих направлениях (в Киев и в Житомир) по одной полосе правой части автодороги, которая ведет в направлении Житомира
На месте, по его словам, работают соответствующие службы и патрульные полицейские, которые будут регулировать движение.
"Просим водителей быть внимательными, учитывать временную организацию дорожного движения и выполнять требования патрульных", - подчеркнул он.
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