На трассе в направлении Киева и Житомира восстанавливают движение после атаки рф с детонацией

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В Киевской области частично восстанавливают движение по трассе М-06 в сторону Киева и Житомира после перекрытия накануне из-за вражеской атаки с последующей детонацией, сообщил в субботу начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в соцсетях, пишет УНН.

На участке автодороги М-06, где движение в настоящее время перекрыто, будет организовано движение транспортных средств. Движение будет осуществляться в обоих направлениях (в Киев и в Житомир) по одной полосе правой части автодороги, которая ведет в направлении Житомира - предоставил Билошицкий обновление относительно движения по трассе М-06 Киев–Чоп в Киевской области.

На месте, по его словам, работают соответствующие службы и патрульные полицейские, которые будут регулировать движение.

"Просим водителей быть внимательными, учитывать временную организацию дорожного движения и выполнять требования патрульных", - подчеркнул он.

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