На трасі у бік Києва та Житомира відновлюють рух після атаки рф з детонацією
Київ • УНН
Після ворожої атаки на Київщині частково відновлюють рух трасою М-06. Транспорт їхатиме обома напрямками однією смугою.
У Київській області частково відновлюють рух трасою М-06 у бік Києва та Житомира після перекриття напередодні через ворожу атаку з подальшою детонацією, повідомив у суботу начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у соцмережах, пише УНН.
На ділянці автодороги М-06, де рух перекритий наразі, буде організовано рух транспортних засобів. Рух здійснюватиметься в обох напрямках (до Києва та до Житомира) однією смугою правої частини автодороги, що у напрямку Житомира
На місці, з його слів, працюють відповідні служби та патрульні поліцейські, які регулюватимуть рух.
"Просимо водіїв бути уважними, враховувати тимчасову організацію дорожнього руху та виконувати вимоги патрульних", - наголосив він.
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