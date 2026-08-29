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Financial Times

На трасі у бік Києва та Житомира відновлюють рух після атаки рф з детонацією

Київ • УНН

 • 2796 перегляди

Після ворожої атаки на Київщині частково відновлюють рух трасою М-06. Транспорт їхатиме обома напрямками однією смугою.

На трасі у бік Києва та Житомира відновлюють рух після атаки рф з детонацією
фото ілюстративне

У Київській області частково відновлюють рух трасою М-06 у бік Києва та Житомира після перекриття напередодні через ворожу атаку з подальшою детонацією, повідомив у суботу начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у соцмережах, пише УНН.

На ділянці автодороги М-06, де рух перекритий наразі, буде організовано рух транспортних засобів. Рух здійснюватиметься в обох напрямках (до Києва та до Житомира) однією смугою правої частини автодороги, що у напрямку Житомира

- надав Білошицький оновлення щодо руху трасою М-06 Київ-Чоп у Київській обасті.

На місці, з його слів, працюють відповідні служби та патрульні поліцейські, які регулюватимуть рух.

"Просимо водіїв бути уважними, враховувати тимчасову організацію дорожнього руху та виконувати вимоги патрульних", - наголосив він.

Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини - ОВА29.08.26, 11:32 • 10451 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївська областьАвто
Олексій Білошицький
Дорожньо-транспортна пригода
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