На трасі у бік Києва та Житомира відновлюють рух після атаки рф з детонацією

фото ілюстративне

У Київській області частково відновлюють рух трасою М-06 у бік Києва та Житомира після перекриття напередодні через ворожу атаку з подальшою детонацією, повідомив у суботу начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у соцмережах, пише УНН.

На ділянці автодороги М-06, де рух перекритий наразі, буде організовано рух транспортних засобів. Рух здійснюватиметься в обох напрямках (до Києва та до Житомира) однією смугою правої частини автодороги, що у напрямку Житомира - надав Білошицький оновлення щодо руху трасою М-06 Київ-Чоп у Київській обасті.

На місці, з його слів, працюють відповідні служби та патрульні поліцейські, які регулюватимуть рух.

"Просимо водіїв бути уважними, враховувати тимчасову організацію дорожнього руху та виконувати вимоги патрульних", - наголосив він.

Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини - ОВА