Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини - ОВА

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У Київській області внаслідок ворожого удару у Бучанському районі з подальшою детонацією відомо про 27 загиблих, травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини, повідомив у суботу голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Продовжується ліквідація наслідків ворожого удару в Бучанському районі. Координуємо на місці всі відповідальні служби. На жаль, станом на зараз відомо про 27 загиблих. І ця цифра може бути не остаточною. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким. Як стало відомо нещодавно, серед загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Тарас Тарасович одним із перших вирушив на місце події, до людей. Це велика втрата для нашої області. Світла пам’ять - написав Ткаченко у соцмережах.

І додав:

Станом на зараз на локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території. На місці працюють і медичні служби. За наявними даними, травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини. Всі отримали кваліфіковану допомогу, 7 потерпілих ушпиталили. З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей

З його слів, "у Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку".

Він додав, що триває оцінка завданої громаді шкоди. "Наразі відомо про близько 50 житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню. Для тих, чиє житло постраждало, є можливість тимчасового проживання. Докладнішу інформацію можна отримати в оперативному штабі, що діє у Дмитрівській сільраді. Працюємо на місцях із громадою", - зазначив Ткаченко.

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Доповнення

Над Київщиною здійнявся чорний дим після російської атаки. Напередодні у регіоні пролунали вибухи. І в ОВА офіційно заявили, що у Бучанському районі після атаки рф горять складські приміщення, а пожежа супроводжується вибухами.

Сьогодні стало відомо про загибель внаслідок атаки рф голови Дмитрівської громади Тараса Дідича, який прибув на допомогу на місце ворожого удару.

Голова громади загинув на Київщині, прибувши допомогти після атаки рф

На тлі детонації на Київщині внаслідок ворожої атаки перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км а/д М-06 Київ-Чоп в обох напрямках, організовано об'їзд, повідомили у патрульній поліції.

На тлі вибухів на трасі Київ - Чоп перекрили рух з 15 по 32 км

І додали, що у звʼязку із обстановкою на трасі Київ-Чоп (М-06) частково обмежується рух усіх транспортних засобів і в Києві - проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира. "Рух транспортних засобів відновлюється періодично по мірі можливості", - зазначили патрульні.

Офіс Генпрокурора вказав, що обставини детонації на території підприємства після ворожої атаки, як та дії відповідальних посадовців на Київщині розслідуються.

Офіс генпрокурора розслідує детонацію на підприємстві під Києвом та можливу недбалість посадовців

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни за ст. 437 ККУ та можливого службового недбальства ст. 367 КК України у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області", - зазначили в ОГП.

За попередніми даними прокуратури, "28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки рф на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється. На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби".

"Внаслідок події у Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку", - повідомляли у відомстві.

"Слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - наголосили у прокуратурі.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький, отримавши доповіді "міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією", заявив, що очікує від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".

"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині

"Трасу Київ-Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки", - вказував він.

"Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки - це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися", - підкреслив Корецький.