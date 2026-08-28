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Офіс генпрокурора розслідує детонацію на підприємстві під Києвом та можливу недбалість посадовців

Київ • УНН

 • 782 перегляди

У селі Мила після падіння російського безпілотника загорілося підприємство та почалася детонація. Постраждали п’ятеро людей.

Офіс генпрокурора розслідує детонацію на підприємстві під Києвом та можливу недбалість посадовців

У Бучанському районі Київської області ввечері 28 серпня після російської атаки сталася масштабна пожежа та детонація на території підприємства у селі Мила, постраждали п'ятеро людей. Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування обставин атаки та можливого службового недбальства відповідальних посадовців, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, близько 20:10 на території підприємства сталося падіння або влучання російського безпілотника, тип якого встановлюють. Після цього виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація.

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Станом на 23:09 відомо про п'ятьох постраждалих. Унаслідок події знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджень зазнали пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

Що перевірятиме слідство

Досудове розслідування розпочато за фактами ведення агресивної війни за ст. 437 КК України та можливого службового недбальства за ст. 367 КК України.

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Слідчі встановлюватимуть не лише обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, перевірять законність розміщення та зберігання на підприємстві вибухонебезпечних предметів і матеріалів.

Також правоохоронці з'ясовуватимуть, чи були необхідні дозволи та погодження, а також перевірять дії посадовців, які ухвалювали відповідні рішення. Досудове розслідування триває.

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Степан Гафтко

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