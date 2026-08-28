Офис генпрокурора расследует детонацию на предприятии под Киевом и возможную халатность должностных лиц
Киев • УНН
В селе Мыла после падения российского беспилотника загорелось предприятие и началась детонация. Пострадали пять человек.
В Бучанском районе Киевской области вечером 28 августа после российской атаки произошли масштабный пожар и детонация на территории предприятия в селе Мила, пострадали пять человек. Офис Генерального прокурора начал расследование обстоятельств атаки и возможной служебной халатности ответственных должностных лиц, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, около 20:10 на территории предприятия произошло падение или попадание российского беспилотника, тип которого устанавливается. После этого возник масштабный пожар и началась детонация.
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По состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших. В результате происшествия уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также повреждения получили пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.
Что будет проверять следствие
Досудебное расследование начато по фактам ведения агрессивной войны по ст. 437 УК Украины и возможной служебной халатности по ст. 367 УК Украины.
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Следователи будут устанавливать не только обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усилить ее последствия. В частности, проверят законность размещения и хранения на предприятии взрывоопасных предметов и материалов.
Также правоохранители выяснят, были ли необходимы разрешения и согласования, а также проверят действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения. Досудебное расследование продолжается.
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