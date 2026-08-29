Удар РФ с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших — четверо детей — ОВА

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В Киевской области в результате вражеского удара в Бучанском районе с последующей детонацией известно о 27 погибших, травмы различной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Продолжается ликвидация последствий вражеского удара в Бучанском районе. Координируем на месте все ответственные службы. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 27 погибших. И эта цифра может быть не окончательной. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким. Как стало известно недавно, среди погибших — глава Дмитровской общины Тарас Дидыч. Тарас Тарасович одним из первых отправился на место происшествия, к людям. Это большая утрата для нашей области. Светлая память — написал Ткаченко в соцсетях.

И добавил:

По состоянию на сейчас на локации продолжаются аварийно-спасательные и противопожарные работы. Проводится разбор конструкций, тушение пожаров, поисково-спасательные работы и обследование зданий и прилегающей территории. На месте работают и медицинские службы. По имеющимся данным, травмы различной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка. Все получили квалифицированную помощь, 7 пострадавших госпитализированы. Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировали 381 человека, из них 59 детей

С его слов, "в Дмитровке развернут оперативный штаб для обработки обращений от местных жителей. Также в штабе можно получить горячее питание и психологическую поддержку".

Он добавил, что продолжается оценка нанесенного общине ущерба. "На данный момент известно примерно о 50 жилых зданиях, получивших повреждения различной степени. Для тех, чье жилье пострадало, есть возможность временного проживания. Более подробную информацию можно получить в оперативном штабе, действующем в Дмитровском сельсовете. Работаем на местах с общиной", — отметил Ткаченко.

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Дополнение

Над Киевской областью поднялся черный дым после российской атаки. Накануне в регионе прозвучали взрывы. И в ОВА официально заявили, что в Бучанском районе после атаки рф горят складские помещения, а пожар сопровождается взрывами.

Сегодня стало известно о гибели в результате атаки рф главы Дмитровской общины Тараса Дидыча, который прибыл на помощь на место вражеского удара.

Глава громады погиб в Киевской области, приехав помочь после атаки рф

На фоне детонации в Киевской области в результате вражеской атаки перекрыто движение всех транспортных средств с 15-го по 32-й км а/д М-06 Киев — Чоп в обоих направлениях, организован объезд, сообщили в патрульной полиции.

На фоне взрывов на трассе Киев — Чоп перекрыли движение с 15-го по 32-й км

И добавили, что в связи с обстановкой на трассе Киев — Чоп (М-06) частично ограничивается движение всех транспортных средств и в Киеве — по проспекту Берестейскому и Большой кольцевой дороге в направлении города Житомира. "Движение транспортных средств восстанавливается периодически по мере возможности", — отметили патрульные.

Офис Генпрокурора указал, что обстоятельства детонации на территории предприятия после вражеской атаки, а также действия ответственных должностных лиц в Киевской области расследуются.

Офис генпрокурора расследует детонацию на предприятии под Киевом и возможную халатность должностных лиц

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны по ст. 437 УК Украины и возможной служебной халатности по ст. 367 УК Украины в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области", — отметили в ОГП.

По предварительным данным прокуратуры, "28 августа около 20:10 в результате атаки рф на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация. На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы".

"В результате происшествия в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также повреждены пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей", — сообщали в ведомстве.

"Следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усилить её последствия. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", — подчеркнули в прокуратуре.

Премьер-министр Сергей Корецкий, получив доклады "министра внутренних дел и руководителя ГСЧС относительно вражеского удара в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией", заявил, что ожидает от правоохранителей "мгновенной и жёсткой реакции".

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"Трасса Киев—Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и все экстренные службы. Принимаются неотложные меры для защиты и спасения людей, при необходимости — их эвакуации. Задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий атаки", — указывал он.

"Но, к сожалению, уже сейчас можно констатировать тот факт, что ужасная трагедия в Вишнёвом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы подобные ситуации больше не повторялись", — подчеркнул Корецкий.