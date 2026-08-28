На фоне взрывов на трассе Киев — Чоп перекрыли движение с 15-го по 32-й км
Киев • УНН
На трассе М-06 Киев — Чоп перекрыли движение в обоих направлениях с 15-го по 32-й км. Водителям предложили два маршрута объезда.
На трассе М-06 Киев — Чоп с 15-го по 32-й км в обоих направлениях перекрыто движение. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
"Перекрыто движение всех транспортных средств с 15-го по 32-й км а/д М-06 Киев — Чоп в обоих направлениях", — сообщил Белошицкий.
По его словам, объезд осуществляется по следующим маршрутам: Киев — Гнатовка — Ясногородка — Бышев — Фастов — Брусилов — Ставище; или: Киев — Глеваха — Фастов — Брусилов — Ставище.
Напомним
Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области прогремел мощный взрыв.