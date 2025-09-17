Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургом

Агенты "АТЕШ" сообщили о повреждении релейного оборудования на железной дороге возле екатеринбурга. Это вызвало сбои движения эшелонов с боеприпасами, бронетехникой, топливом и личным составом на стратегических направлениях.

Агенты "АТЕШ" сообщили о повреждении релейного оборудования на железнодорожном участке вблизи Екатеринбурга, из-за чего произошло нарушение движения эшелонов на нескольких стратегических направлениях. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение представителей движения в соцсетях. Наш агент провел диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование на железной дороге. Это привело к сбою движения эшелонов по всем стратегическим направлениям - заявляет "АТЕШ". По имеющейся информации, через этот узел проходили поставки боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава к передовым позициям и к заводам и складам на севере и востоке региона. Временная остановка движения военных поездов уже вызвала задержки поставок, что наносит ущерб тыловому обеспечению. Агенты отмечают, что такие удары показывают врагу, что он не может абсолютно нигде чувствовать себя в безопасности. Напомним Недавно партизанское движение "АТЕШ" подожгло релейный шкаф в Карачаево-Черкесской Республике, что нарушило поставки боекомплекта для оккупационных войск. Эта диверсия задержала движение поездов, перевозивших боеприпасы и военную технику на фронт в Украину. АТЕШ разведал оборонный завод в смоленской области рф, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони