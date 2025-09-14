$41.310.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В результаті комбінованої атаки на залізничну логістику у рф знищено колії та цистерни окупантів - джерела

Київ • УНН

 • 148 перегляди

У рф, в результаті комбінованої атаки пошкоджено дорожнє полотно, знищено 15 паливних цистерн на перегоні, а також - ліквідовано двох представників збройних сил окупанта.

В результаті комбінованої атаки на залізничну логістику у рф знищено колії та цистерни окупантів - джерела

13 вересня ГУР МО та ССО здійснили унікальну з точки зору складності операцію з припинення залізничного сполучення окупантів за напрямком Орел-Курськ.

Про це передає УНН із посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомляють джерела, в результаті ураження обʼєкта ліквідовано двоє "росгвардійців", ще одному відірвало ноги. За інформацією співрозмовника, напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск-Глазуновка співробітниками ржд було виявлено невідомі міни.

До вказаного місця окупанти викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії. Проте під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двоє російських "росгвардійців" ліквідовано, а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок.

Внаслідок вибуху станом на 22.00 13 вересня зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках.

Диверсію на залізниці підтвердив і т.зв. "губернатор" андрій кличков, а місцеві мешканці публікують кадри пожежі.

Ще одну атаку здійснено в ніч на 14 вересня: близько 02:30 відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург - Псков на перегоні Строганово-Мшинська. Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Як зазначає джерело, операції здійснено спільно з підрозділами Сил Оборони України.

Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиц, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони

 - підкреслюється у повідомленні. 

Нагадаємо

Павло Башинський

Війна в Україні
Курськ
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Суми
Харків