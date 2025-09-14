$41.310.00
В результате комбинированной атаки на железнодорожную логистику в РФ уничтожены пути и цистерны оккупантов - источники

Киев • УНН

 • 584 просмотра

В РФ, в результате комбинированной атаки повреждено дорожное полотно, уничтожено 15 топливных цистерн на перегоне, а также - ликвидированы два представителя вооруженных сил оккупанта.

В результате комбинированной атаки на железнодорожную логистику в РФ уничтожены пути и цистерны оккупантов - источники

13 сентября ГУР МО и ССО осуществили уникальную с точки зрения сложности операцию по прекращению железнодорожного сообщения оккупантов по направлению Орел-Курск.

Об этом передает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщают источники, в результате поражения объекта ликвидированы двое "росгвардейцев", еще одному оторвало ноги. По информации собеседника, накануне на железнодорожном перегоне Малоархангельск-Глазуновка сотрудниками ржд были обнаружены неизвестные мины.

К указанному месту оккупанты вызвали инженерный расчет спецподразделения росгвардии. Однако во время неудачного разминирования произошел подрыв, в результате которого двое российских "росгвардейцев" ликвидированы, а один получил минно-взрывную ампутацию обеих нижних конечностей.

В результате взрыва по состоянию на 22.00 13 сентября остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях.

Диверсию на железной дороге подтвердил и т.н. "губернатор" Андрей Клычков, а местные жители публикуют кадры пожара.

Еще одна атака совершена в ночь на 14 сентября: около 02:30 произошел подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург - Псков на перегоне Строганово-Мшинская. Там в результате атаки сошел с рельсов локомотив и уничтожено 15 топливных цистерн вместе с топливом.

Как отмечает источник, операции осуществлены совместно с подразделениями Сил Обороны Украины.

Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил Обороны

- подчеркивается в сообщении.

Напомним

Павел Башинский

Война в Украине
Курск
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Сумы
Харьков