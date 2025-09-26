$41.490.08
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 12530 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 19886 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 23842 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 36439 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34090 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 66871 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42689 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61910 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60403 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
В Псковской области взорвали железную дорогу: это уже второй случай в России за сентябрь

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Утром 26 сентября на железнодорожном участке вблизи станции "Плюс" в Псковской области прогремел взрыв. Это уже второй случай на российской железной дороге за сентябрь.

В Псковской области взорвали железную дорогу: это уже второй случай в России за сентябрь

Утром 26 сентября на российском железнодорожном участке вблизи станции "Плюс" в Псковской области прогремел взрыв. Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, отметив, что пострадавших нет и схода поезда с рельсов не произошло. Информацию передает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Местные власти сообщают, что на месте работают оперативные службы, а жителей призвали сохранять спокойствие. Масштаб повреждений пока не разглашается.

Станция "Плюс" расположена на ветке, соединяющей Лугу с Псковом. Из-за происшествия железнодорожная администрация изменила маршрут двух пассажирских поездов "Ласточка" между Псковом и Санкт-Петербургом – их направили через станцию "Батецкая".

Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургом17.09.25, 06:14 • 37111 просмотров

Это уже второй взрыв на российской железной дороге за текущий месяц. 13 сентября в Орловской области во время проверки путей были обнаружены взрывные устройства. Одно из них сдетонировало, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения. Инцидент повлек задержки 17 поездов. 

Украинская военная разведка взяла на себя ответственность за подрыв, объяснив его как часть операции по уничтожению логистики на направлении Орел – Курск.

Серия диверсий на российской железнодорожной инфраструктуре продолжается с весны этого года. В мае и июне взрывы и обвалы путей и мостов были зафиксированы в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях. Некоторые из этих атак приводили к гибели и ранениям пассажиров, другие – к серьезным транспортным сбоям.

В результате комбинированной атаки на железнодорожную логистику, в РФ уничтожены пути и цистерны оккупантов - источники14.09.25, 13:32 • 4765 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПроисшествия
Брянская область
Курск