В Псковской области взорвали железную дорогу: это уже второй случай в России за сентябрь

Утром 26 сентября на российском железнодорожном участке вблизи станции "Плюс" в Псковской области прогремел взрыв. Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, отметив, что пострадавших нет и схода поезда с рельсов не произошло. Информацию передает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Местные власти сообщают, что на месте работают оперативные службы, а жителей призвали сохранять спокойствие. Масштаб повреждений пока не разглашается.

Станция "Плюс" расположена на ветке, соединяющей Лугу с Псковом. Из-за происшествия железнодорожная администрация изменила маршрут двух пассажирских поездов "Ласточка" между Псковом и Санкт-Петербургом – их направили через станцию "Батецкая".

Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургом

Это уже второй взрыв на российской железной дороге за текущий месяц. 13 сентября в Орловской области во время проверки путей были обнаружены взрывные устройства. Одно из них сдетонировало, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения. Инцидент повлек задержки 17 поездов.

Украинская военная разведка взяла на себя ответственность за подрыв, объяснив его как часть операции по уничтожению логистики на направлении Орел – Курск.

Серия диверсий на российской железнодорожной инфраструктуре продолжается с весны этого года. В мае и июне взрывы и обвалы путей и мостов были зафиксированы в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях. Некоторые из этих атак приводили к гибели и ранениям пассажиров, другие – к серьезным транспортным сбоям.

В результате комбинированной атаки на железнодорожную логистику, в РФ уничтожены пути и цистерны оккупантов - источники