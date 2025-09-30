Украинские бойцы уничтожили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении

$41.480.01
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 28707 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 34343 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 40550 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 44562 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 26001 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 24018 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 16176 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30151 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49401 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70678 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 15170 просмотра
Минобороны анонсировало передачу Украине шведских истребителей "Gripen"29 сентября, 14:28 • 12611 просмотра
Оккупанты в Запорожье платят 10 000 рублей и больше за сохранение жизни - движение "АТЕШ"29 сентября, 14:40 • 8030 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 12131 просмотра
Президент Польши Навроцкий подал в Сейм законопроект против "бандеризма"20:10 • 4546 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 28707 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 40550 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 44562 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 37612 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 32038 просмотра
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Борис Писториус
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Сектор Газа
Государственная граница Украины
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 12132 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 15170 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 28335 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 36787 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 33698 просмотра
Ракетный комплекс "Панцирь"
Хранитель
MIM-104 Patriot
Старлинк
Беспилотный летательный аппарат

Украинские бойцы уничтожили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" поразили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении. Это ослабляет возможности противника наносить массированные термобарические удары и снижает риски для мирного населения.

Украинские бойцы уничтожили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" поразили две российские реактивные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении. Об этом сообщил командир подразделения Юрий Федоренко, передает УНН.

Экипажи 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" поразили ДВЕ дорогостоящие РСЗО противника – ТОС-1А "Солнцепёк" – на Купянском направлении

- говорится в сообщении.

По словам командира, беспилотные комплексы применяются россиянами для обстрелов как позиций ВСУ, так и гражданской инфраструктуры и населенных пунктов.

Их поражение ослабляет возможности противника наносить массированные термобарические удары и снижает риски для мирного населения.

Напомним

Недавно стало известно, что на Херсонском направлении российский зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С1" был серьезно поврежден в результате действий партизан из движения "АТЕШ". В результате этого образовался пробел в системе противовоздушной обороны захватчиков

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 139 боевых столкновений, враг нанес более 1800 ударов дронами29.09.25, 22:39 • 1384 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Херсон
Купянск