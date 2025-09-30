Украинские бойцы уничтожили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении
Киев • УНН
Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" поразили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении. Это ослабляет возможности противника наносить массированные термобарические удары и снижает риски для мирного населения.
Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" поразили две российские реактивные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении. Об этом сообщил командир подразделения Юрий Федоренко, передает УНН.
Экипажи 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" поразили ДВЕ дорогостоящие РСЗО противника – ТОС-1А "Солнцепёк" – на Купянском направлении
По словам командира, беспилотные комплексы применяются россиянами для обстрелов как позиций ВСУ, так и гражданской инфраструктуры и населенных пунктов.
Их поражение ослабляет возможности противника наносить массированные термобарические удары и снижает риски для мирного населения.
Напомним
