На Лиманском направлении россияне усилили давление: спикер ОСУВ "Хортица" разъяснил причину
Киев • УНН
Оккупанты пытаются отбить утраченные позиции после неудачи от Третьей штурмовой бригады. На Лиманском направлении враг использует легкую технику, в частности мотоциклы.
Российские оккупанты получили нагоняй на Лиманском направлении от Третьей штурмовой и после этого оккупанты усилили там давление, чтобы отбить позиции, которые они частично потеряли. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.
Детали
На вопрос, наблюдается ли усиление россиян на Лиманском направлении, Трегубов ответил: "Там россияне получили нагоняй от 3-й штурмовой. После этого они усилили давление, чтобы отбивать те позиции, которые они частично потеряли…Поэтому повысилась интенсивность именно на том направлении и она там сейчас достаточно высока".
Трегубов отметил, что в целом Лиманское направление не самое интенсивное, но характеризуется некоторыми интересными моментами, как то использование легкой техники более активно чем на других направлениях.
Иногда происходят атаки на нескольких десятках мотоциклов
Дополнение
Сегодня, 2 апреля Генштаб сообщал, что на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Торского, Нового, Мирного, Новомихайловки и Зеленой Долины.