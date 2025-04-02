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На Лиманском направлении россияне усилили давление: спикер ОСУВ "Хортица" разъяснил причину

Киев • УНН

 • 12362 просмотра

Оккупанты пытаются отбить утраченные позиции после неудачи от Третьей штурмовой бригады. На Лиманском направлении враг использует легкую технику, в частности мотоциклы.

На Лиманском направлении россияне усилили давление: спикер ОСУВ "Хортица" разъяснил причину

Российские оккупанты получили нагоняй на Лиманском направлении от Третьей штурмовой и после этого оккупанты усилили там давление, чтобы отбить позиции, которые они частично потеряли. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Детали

На вопрос, наблюдается ли усиление россиян на Лиманском направлении, Трегубов ответил: "Там россияне получили нагоняй от 3-й штурмовой. После этого они усилили давление, чтобы отбивать те позиции, которые они частично потеряли…Поэтому повысилась интенсивность именно на том направлении и она там сейчас достаточно высока".

Трегубов отметил, что в целом Лиманское направление не самое интенсивное, но характеризуется некоторыми интересными моментами, как то использование легкой техники более активно чем на других направлениях.

Иногда происходят атаки на нескольких десятках мотоциклов 

- сказал спикер.

Дополнение

Сегодня, 2 апреля Генштаб сообщал, что на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Торского, Нового, Мирного, Новомихайловки и Зеленой Долины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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